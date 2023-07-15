Второй сезон «Песочного человека» отложили из-за забастовки актеров

13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

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Протест уже затронул в том числе и второй сезон «Песочного человека», производство которого стартовало в конце июня. Об этом сообщил сценарист шоу Нил Гейман, отметив, что теперь авторы ждут, когда протесты завершатся в пользу бастующих. Судя по всему, продолжение выйдет позже ранее запланированных сроков.