4 сериала Netflix, которые закрыли слишком рано

В последнее время Netflix все чаще закрывает свои оригинальные сериалы. Количество просмотров и востребованность среди аудитории не радуют стриминговый сервис. А некоторые проекты и вовсе оказываются чересчур нишевыми. Однако у этих сериалов были свои фанаты, для которых закрытие любимых шоу стало настоящим ударом.

© Кадр из сериала "Охотник за разумом"

"Рамблер" делится подборкой сериалов, которые Netflix закрыл слишком рано.

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"Диета из Санта-Клариты" (2017-2019)

Кадр из сериала "Диета из Санта-Клариты"

Шейла и Джоэл — милая пара супругов из Санты-Клариты. У них есть дети, дом и заработок от работы риэлторов. Жизнь была стабильной, пока Шейла внезапно не умерла, а потом... чудесным образом воскресла. У женщины больше не бьется сердца, а еще появилась странная тяга к сырому мясу.

Сюжеты о зомби всегда были довольно популярны. Поэтому для зрителей стало неожиданностью, когда Netflix вдруг решил закрыть проект после третьего сезона. При этом сериал закончился сразу на двух клиффхэнгерах. Теперь фанатам осталось лишь воображать, что бы случилось с безумной семьей из Санта-Клариты в будущем.

Количество сезонов: 3

"Общество" (2019)

Кадр из сериала "Общество"

Сериал рассказывает о группе подростков, которые внезапно попадают в альтернативный мир. Казалось бы, их родной городок выглядит точно так же, как и всегда. Но есть пара нюансов: там больше нет взрослых, а выбраться из него — теперь невозможно. "Общество" напоминает подростковый вариант сериала "Остаться в живых".

Изначально проект продлили на второй сезон, но в период пандемии коронавируса Netflix принял решение не продолжать шоу. Зрителям осталось лишь гадать, каким образом герои оказались в копии своего города.

Количество сезонов: 1

"Охотник за разумом" (2017-2019)

Кадр из сериала "Охотник за разумом"

Два агента ФБР опрашивают заключенных в тюрьме серийных убийц, пытаясь понять их образ мышления и создать практические руководства для раскрытия преступлений. Проект создал Джо Пенхолл, а срежиссировал — Дэвид Финчер.

После второго сезона сериал долгое время был на паузе. Но уже в 2020 году Финчер говорил, что ему вряд ли выделят бюджет для съемок нового сезона. Проект оказался слишком дорогим и нишевым. В феврале 2023 года сериал официально закрыли.

Количество сезонов: 2

"1899" (2022)

Кадр из сериала "1899"

Европейские мигранты покидают Лондон на пароходе, чтобы отправиться в Нью-Йорк и начать там новую жизнь. Однако вскоре они сталкиваются с другим судном и его обитателями. После этого путешествие героев принимает неожиданный оборот. Сериал высоко оценили зрители и критики.

Поклонники "1899" и творчества Барана бо Одара, который уже снял другой успешный сериал "Тьма", были разочарованы внезапным закрытием шоу всего лишь после первого сезона. Зрители даже создавали петицию, чтобы сериал продлили, но их попытка оказалась безуспешной.