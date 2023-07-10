Сериалы о тонкостях человеческой психологии

Человеческая психология всегда была и остается предметом особого интереса – у каждого из нас свои взгляды на мир, свой характер и свои травмы. И многим хотелось бы хоть немного лучше понимать окружающих и природу их поступков.

© Кадр из сериала "Патрик Мелроуз"

В этой подборке "Рамблера" сериалы, которые не только затягивают с первых же серий, но и рассказывают много интересного о тонкостях психологии человека.

Видео дня

«Обмани меня», 2009 год

Кадр из сериала

История о докторе Лайтмане, умеющем в течение 10 минут общения распознать ложь в словах человека. Его способности очень помогают структурам вроде ФБР разбираться с преступниками и спасать от заключения невиновных. Как он вычисляет ложь по словам, взглядам и действиям и почему не так просто жить с такими способностями – смотрите в сериале.

«Патрик Мелроуз», 2018 год

В сюжете непростая история Патрика Мелроуза, в детстве страдающего от жестокого обращения отца и безразличия матери. Несмотря на множество разрушительных психологических травм главный герой добивается неплохого статуса в высшем обществе, успеха, денег и внимания со стороны противоположного пола, однако такие высоты лишь усугубляют и ускоряют его путь к саморазрушению.

«Охотник за разумом», 2017 год

Кадр из сериала

Сотрудникам ФБР, занимающимся расследованием особо тяжких преступлений, крайне важно не допускать ошибок в своей работе, ведь в таком случае за решеткой может оказаться невиновный человек, а опасный преступник тем времени останется на свободе. Для того, чтобы как можно лучше понять психологию маньяков и убийц, два сотрудника ведомства обращаются за помощью к опаснейшим заключенным. Таким образом они надеются не только расследовать уже случившиеся преступления, поняв ход мыслей убийц, но и предотвращать возможные предстоящие.

«Сексуальное просвещение», 2019 год

Кадр из сериала