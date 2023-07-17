6 летних сериалов про любовь и приключения

Для того, чтобы окунуться в мир приключений и проникнуться летним настроением, вовсе необязательно отправляться в отпуск. Некоторые творения кинематографа отлично справятся с этой задачей и перенесут вас в другой мир, наполненный захватывающими историями и красивыми видами.

© Кадр из сериала "Белый лотос"

Подборка легких летних сериалов – в материале "Рамблера".

"Лагерь" (2013)

Кадр из сериала "Лагерь"

Действие сериала происходит в семейном летнем лагере – место отдыха для детей и их родителей. Все они обретут здесь новые знакомства и лучше узнают друг друга, а некоторые даже найдут любовь.

"Лето Саммер" (2020)

Красивая и целеустремленная девушка Саммер живет в маленьком приморском городке, который она хочет как можно скорее покинуть. Для этого героиня решает устроиться на подработку в отель – он, возможно, подарит ей не только финансовую независимость от матери, но и влюбленность.

"Внешние отмели" (2020)

Кадр из сериала "Внешние отмели"

Четверо подростков после сильного урагана обнаруживают карту, которая указывает путь к сокровищам. Заинтригованные герои принимают решение отправиться на их поиски. Интереса прибавляет тот факт, что клад связан с отцом одного из ребят – мужчина несколько лет назад пропал без вести.

"Белый лотос" (2021)

Гости премиум-отеля на гавайском курорте пытаются наслаждаться спокойным отдыхом, состоящим из принятия солнечных ванн, гастрономических удовольствий и новых знакомств. Однако все идет не по плану: совсем скоро в гостинице начинают происходить странные вещи

"Постучись в мою дверь" (2020)

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Уже успевший стать культовым сериал повествует о непростых взаимоотношениях решительной студентки Эды и прагматичного бизнесмена Серкана. На протяжении двух сезон герои узнают друг друга, переживают самые разные события, а происходит это все на фоне летнего Стамбула.

"Гранд Отель" (2019)