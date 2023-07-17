ИИ назвал актеров для русской версии «Постучись в мою дверь»

В российской версии Серкана Болата будут звать Сергеем. Нейросеть считает, что с этой ролью справился бы Максим Матвеев . По мнению ChatGPT, у артиста достаточно харизмы и подходящая внешность для этого героя.

В роли противника Серкана — Каана Карадага, ChatGPT увидела Дмитрия Нагиева. А трех подруг главной героини могли бы сыграть Виктория Исакова, Екатерина Вилкова или Юлия Снигирь, а также Анастасия Заворотнюк, которой в реальности не поступило бы такое предложение, потому что сейчас она борется с агрессивной формой головной опухоли. Тем не менее, нейросеть рассмотрела в артистках талант и чувственность, которые помогли бы им справиться с этими ролями.