Сериалы недели: два шоу, которые уже можно посмотреть целиком
Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю.
Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
"Джек Райан" — 4 сезон
Прощальный выпуск шпионского экшена по романам Тома Клэнси о цэрэушнике Джеке Райане в исполнении звезды "Офиса" и "Тихого места" Джона Красински.
Где смотреть: Amazon Prime Video
"Платонические отношения" — 1 сезон
Комедия о воссоединении двух старых друзей после многолетнего перерыва в общении. В главных ролях — Роуз Бирн ("Астрал", "Люди Икс: Апокалипсис") и Сет Роген ("SuperПерцы", "Ананасовый экспресс").
Где смотреть: Apple TV+
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