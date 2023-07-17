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Сериалы недели: два шоу, которые уже можно посмотреть целиком

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю.

Сериалы недели: два шоу, которые уже можно посмотреть целиком
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Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

"Джек Райан" — 4 сезон

Прощальный выпуск шпионского экшена по романам Тома Клэнси о цэрэушнике Джеке Райане в исполнении звезды "Офиса" и "Тихого места" Джона Красински.

Где смотреть: Amazon Prime Video

"Платонические отношения" — 1 сезон

Комедия о воссоединении двух старых друзей после многолетнего перерыва в общении. В главных ролях — Роуз Бирн ("Астрал", "Люди Икс: Апокалипсис") и Сет Роген ("SuperПерцы", "Ананасовый экспресс").

Где смотреть: Apple TV+

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