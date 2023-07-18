4 сериала для фанатов "Постучись в мою дверь"

Турецкий сериал "Постучись в мою дверь" чуть ли не в одно мгновение снискал популярность у миллионов зрителей и заработал массу положительных отзывов.

© Кадр из сериала "Запах клубники"

Подборка картин о невзлюбивших друг друга с первого взгляда героях, которые противостоят своим чувствам, в материале "Рамблера".

"Запах клубники" (2015)

Кадр из сериала "Запах клубники"

Судьба сводит главную героиню с обаятельным обеспеченным молодым человеком, который носит звание самого завидного жениха страны. Однако случайная встреча проходит не самым лучшим образом, а впечатления после нее у обоих остаются не очень приятные. Если быть более точным, то новоиспеченные знакомые практически возненавидели друг друга. Но на этом их история не заканчивается: молодым людям предстоит еще одна встреча, которая все изменит.

"Любовь напрокат" (2015-2017)

Молодого, симпатичного и амбициозного юношу против его воли хотят сосватать с девушкой, вернувшейся в Турцию из Америки с высшим образованием. Парень, как несложно догадаться, противится этой инициативе родителей. Однажды он знакомится с официанткой, которую специально целует на глазах у своей невесты. Правда, история на этом не закончится, а только начнется.

"Ранняя пташка" (2018-2019)

Кадр из сериала "Ранняя пташка"

В центре сюжета энергичная и жизнерадостная девушка, которая каждое утро просыпается с пением птиц и открывает магазин. Ее отец болеет и не может работать, поэтому они находятся в не самом выгодном финансовом положении. Перед главной героиней встает выбор: либо она сама находит работу, которая будет обеспечивать их семейство, либо выходит замуж за друга детства по расчету. Девушке, на ее радость, все же удается устроиться в издательство к сестра Лале. Именно это место послужит отправной точкой для будущих приключений героини.

"Повсюду ты" (2019)

Кадр из сериала "Повсюду ты"