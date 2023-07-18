В Минске начались съемки комедийного сериала "Повышая градус"

Комедийный сериал "Повышая градус" начали снимать в Минске. По сюжету, провинциальный ликеро-водочный "перешел" дорогу новым московским собственникам. На место заключенного под домашний арест старого директора ЛВЗ (Павел Ворожцов) пришел молодой амбициозный Владимир (Вячеслав Чепурченко) с дипломом международного университета.

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В первый же день он устанавливает свои порядки и избавляется от всего старого. А именно - увольняет старую секретаршу Дину (Ольга Тумайкина), которая была душой коллектива, дерзкую техника-наладчика конвейера Иру (Анна Уколова) и слишком требовательного к нормам качества молодого технолога Татьяну (Катерина Ковальчук).

Отчаявшись найти другую работу в своем городке, эти три женщины, выброшенные с родного завода, решают сделать… свой собственный. Благо, опыт, знания и руки есть. Дело за малым: найти место и организовать производство, придать товарный вид, выстроить систему сбыта, решить вопросы с криминалом и силовыми структурами…

Каждая новая задача повышает градус приключений, в которые попадают героини. И при всем этом они не готовы поступиться принципом - их качественная продукция должна отвадить местных жителей от дешевой суррогатной водки.

"Сериал "Повышая градус" продолжает линейку успешных сериалов "Колотушка" и "Просто Михалыч" про "решительных провинциалов". Это история про маленьких людей, которые не готовы мириться с несправедливостью большого мира и готовы противостоять столичным бзикам. Уже первые отснятые сцены дают понять, что главные героини отлично дополняют друг друга и подключают зрителя сопереживать из-за всех перипетий", - говорит продюсер и режиссер Георгий Малков.

Авторы сценария: Алексей Зюзин, Антон Николаенко, Александр Виниченко, Андрей Скальницкий.

Режиссеры: Георгий Малков, Максим Максимов.