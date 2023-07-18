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Появился первый трейлер сериала про опасную секту «Последователи»

Появился первый трейлер сериала про опасную секту «Последователи» с Мариной Александровой и Виктором Добронравовым. Видеороликом с «Газетой.Ru» поделился онлайн-кинотеатр Premier.

По сюжету у главной героини Веры (Марина Александрова) диагностировано бесплодие. В надежде найти какой-то способ забеременеть, она вместе с мужем Андреем (Виктор Добронравов) отправляется в далекий тайный скит, где живет загадочный целитель Отец Афанасий.

Несмотря на скепсис Андрея, происходит чудо: Вера беременна. Но со временем герои, сами того не подозревая, оказываются под влиянием ужасного деструктивного культа. Андрею надо сделать все, чтобы спасти свою Веру.

Помимо Александровой и Добронравова, в сериале также снялись Вадим Сквирский, Юрий Быков, Ольга Тумайкина и другие.

Режиссером проекта стал Гамлет Дульян («МЫ»).

Премьера «Последователей» состоится 3 августа 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier.

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