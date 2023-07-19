Анонсировано начало съемок пятого сезона "Трудных подростков"

Он говорит следующее: "Я был искренне восхищен первыми сезонами "Трудных подростков". Так получилось, что я посмотрел их во время подготовки к съемкам своего прошлого проекта и тут же закинул ссылку половине творческой группы со словами "смотрите, какой классный сериал". Теперь мне выпала возможность снимать новый сезон. Это очень волнительно, чувствую большую ответственность. Не только перед зрителями, но и перед создателями. История подростков должна продолжиться и быть такой же честной, энергичной и актуальной".