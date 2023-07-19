Анонсировано начало съемок пятого сезона "Трудных подростков"
Анонсировано начало съемок пятого сезона молодежного хита "Трудные подростки".
Премьера новых серий проекта о взаимоотношениях бывшего футболиста Антона Ковалева с подопечными центра для трудных подростков состоится уже в 2023 году.
В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята - злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? И смогут ли они простить друг друга? Об этом расскажет новый сезон.
Режиссер нового сезона - Николай Рыбников, известный по фильму "Чекаго".
Он говорит следующее: "Я был искренне восхищен первыми сезонами "Трудных подростков". Так получилось, что я посмотрел их во время подготовки к съемкам своего прошлого проекта и тут же закинул ссылку половине творческой группы со словами "смотрите, какой классный сериал". Теперь мне выпала возможность снимать новый сезон. Это очень волнительно, чувствую большую ответственность. Не только перед зрителями, но и перед создателями. История подростков должна продолжиться и быть такой же честной, энергичной и актуальной".
К своим ролям в "Трудных подростках" вернулись Никита Волков (Ковалев), Виталий Андреев (Фил), Анастасия Крылова (Лена), Глеб Калюжный (Макс), Владимир Гарцунов (Платон), Алена Швиденкова (Женя), Мила Ершова (Яна), Святослав Рогожан (Никита), Анастасия Красовская (Влада), Тимофей Елецкий (Гена), Сергей Новосад (Даня), Александр Лыков (Герман), Дарья Алыпова (Варя) и другие.