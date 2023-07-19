Вдова Пускепалиса дебютирует на экранах в четвертом сезоне "Шифра"

Создатели сериала "Шифр" особо чтят память актера Сергея Пускепалиса, и в новом сезоне эпизодическую роль сыграет его вдова.

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Известный актер и режиссер погиб в ДТП Ярославской области в сентябре 2022 года. Для его вдовы Елены Петровой это будет дебютная роль.

Планируется, что 16 серий выйдут весной 2024 года и станут заключительными для проекта.

По словам режиссера Веры Сторожевой, подполковника Проскурина (героя Пускепалиса) в конце третьего сезона уволили из органов за разглашение тайны следствия гражданским. Он уезжает из Москвы и будет присутствовать в сериале за кадром и заочно влиять на сюжетную линию. Было решено отказаться мистификаций и имитации голоса героя с помощью нейросетей.

"Подполковника Проскурина заменить невозможно. Но появится новый герой, точнее - героиня, которую играет Агриппина Стеклова. С её приходом криминальный сюжет станет ещё острее", - заверила KP.RU режиссер.

Вдова Сергея Пускепалиса в сериале сыграет кассиршу, которая дает героиням важную для расследования информацию. Вера Сторожева назвала эту роль "небольшой, но яркой".