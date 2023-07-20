Начались съемки 23-го сезона сериала "Тайны следствия"

В третьем сезоне после очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны вскоре появляется новый поклонник Васнецов (Сергей Перегудов), но Швецова не воспринимает его всерьез. Тем временем отношения между Платоновым (Алексей Комашко) и психологом Верой Черняевой (Екатерина Копанова) продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков (Александр Кононец) с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову (Ольга Павловец). Но страсти кипят не только на личном фронте: вместе с командой оперов под бессменным руководством Кораблева (Игорь Николаев) Мария Сергеевна каждый день сталкивается с преступниками и распутывает сложнейшие дела.