Начались съемки 23-го сезона сериала "Тайны следствия"
В Санкт-Петербурге начались съемки 23-го сезона легендарного детективного сериала "Тайны следствия" для телеканала "Россия 1". Следователя Марию Сергеевну Швецову и ее профессиональную команду ждут новые резонансные дела. В роли Марии Швецовой - народная артистка РФ Анна Ковальчук.
В третьем сезоне после очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны вскоре появляется новый поклонник Васнецов (Сергей Перегудов), но Швецова не воспринимает его всерьез. Тем временем отношения между Платоновым (Алексей Комашко) и психологом Верой Черняевой (Екатерина Копанова) продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков (Александр Кононец) с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову (Ольга Павловец). Но страсти кипят не только на личном фронте: вместе с командой оперов под бессменным руководством Кораблева (Игорь Николаев) Мария Сергеевна каждый день сталкивается с преступниками и распутывает сложнейшие дела.
Режиссер 23-го сезона "Тайн следствия" - Максим Демченко ("Паромщица", "Доктор Рихтер. Продолжение", "Ключ от всех дверей", "Тайны следствия-21", "Тайны следствия-22"). Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях.