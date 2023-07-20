Звезды «Горько!» Цапник и Корешков воссоединятся в «Политехе»

Звезды «Горько!» Ян Цапник и Егор Корешков воссоединятся в сериале «Политех»
Начались съемки комедийного сериала канала СТС и Wink «Политех» — о студенте, мечтающем стать звездой киберспорта. Об шоу «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.
По сюжету школьник Глеб (Александр Новиков) мечтает попасть в состав популярной киберспортивной команды. Ради этого он бросает школу и переводится в третьесортный колледж, где никто не занят учебой. Там он хочет решить сразу две проблемы: получить «корочку» для родителей и найти время для тренировок. Но его планы меняются, когда колледж возглавляет директриса из столицы (Анна Глаубэ). Чтобы перезапустить карьеру и вернуться в Москву, амбициозная айтишница хочет внести сомнительное заведение в образовательный топ страны.
В проекте также снялись Егор Корешков и Ян Цапник. Последний вновь исполнил роль министра. Ранее актер уже играл госслужащего в сериале Романа Волобуева «Последний министр».
«С Егором не встречались в кадре со времен «Горько!». Было очень приятно вновь пересечься и пообщаться. Он замечательный человек и прекрасный артист», — заявил Цапник.
Сериал будет состоять из 12 серий хронометражем до 24 минут. Режиссером шоу стал Алексей Зотов.
Ранее новые «Блондинка в законе» и «Робокоп» оказались под угрозой из-за банкротства студии.