Звезды «Горько!» Цапник и Корешков воссоединятся в «Политехе»

По сюжету школьник Глеб (Александр Новиков) мечтает попасть в состав популярной киберспортивной команды. Ради этого он бросает школу и переводится в третьесортный колледж, где никто не занят учебой. Там он хочет решить сразу две проблемы: получить «корочку» для родителей и найти время для тренировок. Но его планы меняются, когда колледж возглавляет директриса из столицы (Анна Глаубэ). Чтобы перезапустить карьеру и вернуться в Москву, амбициозная айтишница хочет внести сомнительное заведение в образовательный топ страны.