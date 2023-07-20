Представлен топ лучших российских сериалов первой половины 2023 года
Проект «Кино Mail.ru» представил десятку лучших отечественных сериалов первой половины года, на рейтинг которых повлияли оценки зрителей.
При составлении списка лучших фильмов учитывались оценки, которые ставили постоянные пользователи сервиса новым сериалам и новым сезонам с 1 января по 30 июня.
В топ-10 вошли:
10. «Операция «Неман»;
9. «Король и Шут»;
8. «Раневская»;
7. «Почка», второй сезон;
6. «Шпион»;
5. «По законам военного времени», шестой сезон;
4. «Тест на беременность», четвертый сезон.
В тройке лидеров: «Шаляпин», «Фишер» и «Мосгаз. Дело № 9: последнее дело майора Черкасова».
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что вдова Михаила Горшенева осудила сериал «Король и шут», заявив, что проект порочит память артиста.