Представлен топ лучших российских сериалов первой половины 2023 года

Проект «Кино Mail.ru» представил десятку лучших отечественных сериалов первой половины года, на рейтинг которых повлияли оценки зрителей.

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При составлении списка лучших фильмов учитывались оценки, которые ставили постоянные пользователи сервиса новым сериалам и новым сезонам с 1 января по 30 июня.

В топ-10 вошли:

10. «Операция «Неман»;

9. «Король и Шут»;

8. «Раневская»;

7. «Почка», второй сезон;

5. «По законам военного времени», шестой сезон;

В тройке лидеров: «Шаляпин», «Фишер» и «Мосгаз. Дело № 9: последнее дело майора Черкасова».