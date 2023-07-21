Опубликован рейтинг российских сериалов за первое полугодие

Проект VK Кино Mail.ru опубликовал рейтинг российских сериалов за первое полугодие 2023-го. Самыми оцененными оказались детективы "Мосгаз", "Фишер" и байопик "Шаляпин".
В рейтинге учитывались оценки, которые ставили постоянные пользователи сервиса с 1 января по 30 июня. Лидером по оценкам (8.9) стал детектив "Мосгаз. Дело N9: Последнее дело майора Черкасова".
Премьера состоялась в апреле на платформе Okko. Сюжет сериала заключается в расследовании преступлений московским сыщиком Черкасовым.
Второе место с оценкой 7.9 занял еще один детектив — "Фишер". Производством проекта занимались платформы more.tv и Wink.
И на третьем месте с рейтингом 7.8 оказался байопик "Шаляпин", который повествует о русском оперном певце Федоре Шаляпине.
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