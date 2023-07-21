Звезда «Кухни» Елена Подкаминская стала майором полиции

Звезда «Кухни» Елена Подкаминская сыграет майора полиции в детективном сериале «Овчарка». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

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Майора управления собственной безопасности полиции Анастасию Нестерову (Елена Подкаминская) за преданность делу и мертвую хватку коллеги прозвали Овчаркой. Череда драматичных событий приводит к тому, что ее начальник Олег Ребров (Владислав Абашин), с которым Анастасию в прошлом связывали близкие отношения, отправляет Нестерову в командировку в российскую глубинку.

В провинциальном городке майор Нестерова оказывается под прицелом тайной преступной группировки. Разобраться со всем этим ей придется в компании дерзкого напарника Воробьева (Иван Мулин), нового начальника Ершова (Андрей Иванов), и загадочного мужчины, роль которого исполнит Антон Батырев.