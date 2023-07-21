Нина Добрев выступила против ребута сериала "Дневники вампира"

"Боже мой, я думаю, что еще слишком рано говорить о перезагрузке, потому что сериал закончился не так давно. Но я очень близка с Полом Уэсли и Кайлой Юэлл и Кэт Грэм. Этот список можно продолжить, потому что сериал был большой частью наших жизней на протяжении стольких лет. Так что трудно не поддерживать связь со всеми и не видеться с ними, когда есть возможность", — рассказала она.