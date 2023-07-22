Кабо, Хмельницкая, Безрукова и Смехова начали съемки в сериале «Симон»

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о старте съемок многосерийного драмеди «Симон» производства кинокомпании братьев Сарика и Гевонда Андреасянов. Сериал расскажет о Симоне, каменщике и — ловеласе, которого после смерти вспоминают его многочисленные женщины. И благодарят за счастье, которое он хоть на мгновение подарил им.

По сюжету, в армянском городе Берд умирает строитель Симон. У него остались жена Меланья и много детей и внуков. Симон был известен в своем городе не только как отличный каменщик, но и как настоящий ловелас. После кончины Симона на его похоронах собираются все любимые им женщины и вспоминают свои отношения с этим удивительным мужчиной. Проводить его в последний путь приходят четыре женщины: Сильвия, Элиза, София и Сусанна. Этих женщин Симон любил искренне, но смогут ли они и Меланья посмертно простить покойного за многочисленные романы?