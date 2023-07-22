Стала известна дата премьеры сериала из вселенной Джона Уика «Континенталь»
Стала известна дата премьеры сериала из вселенной Джона Уика «Континенталь», сообщает Deadline.
Проект начнет выходить на стриминговой платформе Peacock c 22 сентября 2023 года. Сериал будет состоять из трех эпизодов и является приквелом событий франшизы «Джон Уик». Серии шоу будут называться: «Ночь первая», «Ночь вторая» и «Ночь третья»
События шоу будут разворачиваться в 1975 году вокруг пристанища киллеров — знаменитого отеля «Континенталь». В центре истории окажется молодой Уинстон Скотт — центральный персонаж преступного мира Нью-йорка того времени. Роль Скотта сыграет актер Колин Вуделл.
Также к проекту присоединится Мел Гибсон, которому досталась роль персонажа Кормака. Шоураннерами и сценаристами сериала стали Грег Кулидж и Керк Уорд.
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