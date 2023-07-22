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Стала известна дата премьеры сериала из вселенной Джона Уика «Континенталь»

Стала известна дата премьеры сериала из вселенной Джона Уика «Континенталь», сообщает Deadline.

Стала известна дата премьеры сериала из вселенной Джона Уика
© Газета.Ru

Проект начнет выходить на стриминговой платформе Peacock c 22 сентября 2023 года. Сериал будет состоять из трех эпизодов и является приквелом событий франшизы «Джон Уик». Серии шоу будут называться: «Ночь первая», «Ночь вторая» и «Ночь третья»

События шоу будут разворачиваться в 1975 году вокруг пристанища киллеров — знаменитого отеля «Континенталь». В центре истории окажется молодой Уинстон Скотт — центральный персонаж преступного мира Нью-йорка того времени. Роль Скотта сыграет актер Колин Вуделл.

Также к проекту присоединится Мел Гибсон, которому досталась роль персонажа Кормака. Шоураннерами и сценаристами сериала стали Грег Кулидж и Керк Уорд.

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