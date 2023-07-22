Документальный сериал про суд Джонни Деппа и Эмбер Херд в августе выйдет на Netflix
Платформа Netflix выпустит мини-сериал о ходе судебного процесса между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, состоявшегося в прошлом году.
Речь о трёхсерийном проекте британского телеканала Channel 4, анонсированном в середине апреля. Авторы «Депп против Хёрд» наполнили сериал уникальными материалами, которые ранее появлялись в публичном поле, а также подробно остановились на реакции на суд в Сети и её влиянии на ход дела.
Режиссёром выступила Эмма Купер, которая сняла для Netflix документалку «Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи» и несколько других проектов подобного жанра.
Премьера состоялась на Channel 4 в конце мая, а теперь выйдет на Netflix — сериал станет доступен в августе. «Депп против Хёрд» получил неоднозначные оценки критиков и зрителей.