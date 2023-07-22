Сериал про суд Джонни Деппа и Эмбер Херд в августе выйдет на Netflix

Платформа Netflix выпустит мини-сериал о ходе судебного процесса между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, состоявшегося в прошлом году.

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Речь о трёхсерийном проекте британского телеканала Channel 4, анонсированном в середине апреля. Авторы «Депп против Хёрд» наполнили сериал уникальными материалами, которые ранее появлялись в публичном поле, а также подробно остановились на реакции на суд в Сети и её влиянии на ход дела.

Режиссёром выступила Эмма Купер, которая сняла для Netflix документалку «Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи» и несколько других проектов подобного жанра.