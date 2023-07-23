Джордж Мартин остановил сотрудничество с HBO

Создатель цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин опубликовал большую запись в своем личном блоге. Писатель заявил, что временно прекратил сотрудничество с HBO: его контракт истек ещё 1 июня. Это значит, что холдинг официально не сможет консультироваться с автором по поводу второго сезона «Дома дракона» и других произведений по вселенной.

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Мартин отметил, что не продлевает сделку с HBO из-за забастовки Гильдии сценаристов в США. В профсоюзе он состоит аж с 1986 года, а нынешний протест он называет самым важным в его жизни. Кроме того, писатель отметил и старт забастовки актёров Голливуда, который начался на прошлой неделе.