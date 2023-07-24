Netflix показал трейлер своего самого дорогостоящего проекта

Сюжет рассказывает о юноше по имени Манки Ди Луффи, который хочет стать королем пиратов. Он собирает команду единомышленников и пробует магический фрукт, который наделяет его способностью растягивать свое тело. Им предстоит сразиться с другими пиратами и отыскать легендарное сокровище. В новом трейлере показали суперспособности Манки Ди Луффи и его сражения с другими пиратами, наделенными нечеловеческой силой. В ролике главный герой набирает команду единомышленников из нескольких человек, которые становятся членами его банды «Пиратов соломенной шляпы».