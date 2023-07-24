Опубликован первый трейлер сериала "Крутая перемена" с Никитой Ефремовым в главной роли.

Ефремов играет школьного учителя, который для того, чтобы наладить отношения с отцом-зеком устраивается в вечернюю школу при колонии.

Также в сериале играют: Анастасия Тодореску, Игорь Черневич, Сергей Степин, Евгения Дмитриева, Александр Голубков, Иван Ивашов, Софья Серебрянская, Денис Моисеев и другие.

Режиссёр и шоураннер - Карен Оганесян ("Кошка", "Игра на выживание").