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Вышел первый трейлер нового сериала с Никитой Ефремовым "Крутая перемена"

Опубликован первый трейлер сериала "Крутая перемена" с Никитой Ефремовым в главной роли.

Ефремов играет школьного учителя, который для того, чтобы наладить отношения с отцом-зеком устраивается в вечернюю школу при колонии.

Также в сериале играют: Анастасия Тодореску, Игорь Черневич, Сергей Степин, Евгения Дмитриева, Александр Голубков, Иван Ивашов, Софья Серебрянская, Денис Моисеев и другие.

Режиссёр и шоураннер - Карен Оганесян ("Кошка", "Игра на выживание").

Даты премьеры пока нет. Восьмисерийная драмеди выйдет в онлайн-кинотеатре START.