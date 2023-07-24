Автор «Ходячих мертвецов» хотел, чтобы в сериале главный герой умер сразу

Во времена старта «Ходячих мертвецов» я был намного моложе и намного безрассуднее. Я был абсолютным сумасшедшим. Я зашёл в комнату сценаристов и сказал: «Убейте Рика Граймса сегодня! Мне всё равно! Это будет смешно! Люди будут сходить с ума, и это будет весело!». Сценаристы говорили: «Роберт, ты сумасшедший. Мы не можем этого сделать».