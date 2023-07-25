Съёмки второго сезона «Укрытия» приостановлены из-за забастовок в США

В начале июля стартовали съёмки второго сезона сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон . Позже началась забастовка актёров в США, которая, к сожалению, не помогла сериалу.

В «Укрытии» история разворачивается вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. В сериале центральных героев играют Ребекка Фергюсон, Рашида Джонс и Тим Роббинс.