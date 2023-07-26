Начались съемки сериала "Столыпин", премьера которого состоится онлайн на медиаплатформе ВГТРК "Смотрим". А телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала "Россия 1". "Столыпин" - новая работа режиссера Алексея Андрианова, автора таких сериалов, как "Грозный", "Годунов" и "София".

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Согласно аннотации создателей, сериал "Столыпин" - это многогранное отражение важнейшего периода истории Российской империи с 1906 по 1911 год. То есть зрителям предложат посмотреть на историю медленно умирающей Российской империи между двумя определившими ее будущее событиями - первой Русской революцией и убийством Столыпина.

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Основа сюжета - две равноправные линии, посвященные людям, находящимся "по разные стороны баррикад. С одной стороны - председатель Совета министров Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране, с другой - революционеры-максималисты, замышляющие его убийство.

Снимается сериал в основном в Санкт-Петербурге и окрестностях.

Съемки включают в себя как эпизоды, разворачивающиеся непосредственно на улицах Северной столицы, так и сцены в подлинных интерьерах памятников архитектуры и истории, таких как Адмиралтейство, а также - Александровский, Елагин, Мариинский и Таврический дворцы.

"Столыпин" будет короче, чем другие исторические сериалы России-1. И в "Софии", и в "Грозном" было по 8 серий, а "Годунов" и вовсе продержался в эфире 2 сезона. "Столыпин" же будет состоять всего из 6 эпизодов. Но если все они получатся максимально напряженными и динамичными, так даже лучше.

Прямая речь

Алексей Андрианов, режиссер: