Российский сериал «Естественный отбор» взял награду на фестивале в Аргентине
Российский комедийный сериал "Естественный отбор" победил на аргентинском фестивале BUEIFF Web Series, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института развития интернета.
Третий сезон проекта взял награду смотра в категории "Лучший веб-сериал".
Фестиваль BUEIFF входит в состав крупнейшего аргентинского онлайн-фестиваля — Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе и проводится несколько раз в году. Проекты-победители BUEIFF Web Series впоследствии выходят в прокат в кинотеатрах Буэнос-Айреса.
"Для меня особенно ценно, что "Естественный отбор" смотрят и номинируют в этом году. Кино — это мостик через любые границы", — прокомментировал победу сериала его режиссер Кирилл Алехин.
Романтический веб-сериал об отношениях "Естественный отбор" выходит с 2020 года. В его основе — истории неудачных свиданий реальных людей.
Главные роли в нем сыграли Ефим Петрунин ("Гуляй, Вася!"), Алексей Макаров ("Happy End"), Марина Вульф ("Самый лучший день", "Восьмидесятые") и другие.