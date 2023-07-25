Завершены съемки 11-го сезона сериала "Склифосовский"

Съемки новых эпизодов популярного сериала "Склифосовский" Максима Аверина завершены в Москве.

© Кадр из сериала "Склифосовский"

В 11-м сезоне проекта зрители увидят возвращение супругов Пастуховых и доктора Куликова.

Новый главврач внесет изменения в работу главного НИИ скорой помощи и инициирует кадровые перестановки. Врачей ждут перемены.

Главные роли в сериале исполнили Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Роман Мадянов, Нина Усатова и другие актеры.

Съемочный процесс 11-го сезона сериала был очень сложным. В одной из сцен произошла жуткая авария с пострадавшими, которую пришлось репетировать и снимать на закрытом полигоне. Для создания ощущения реальности пиротехники использовали густой туман, а погода, характеризующаяся постоянным ливнем, создавала трудности в съемочном процессе. Несмотря на это, актеры сериала проявили профессионализм и смогли передать атмосферу напряжения и быстрого реагирования на помощь врачей Склифосовского.

Режиссер фильма Сабина Парунакян отметила, что для обеспечения безопасности актеров были приняты особые меры предосторожности. Помимо этого, съемочный процесс сопровождался жесткими требованиями безопасности и профессиональными командами по оказанию помощи в случае возникновения реальных неприятностей. Команда сериала уверена, что новый сезон порадует зрителей интересным сюжетом и качественной игрой актеров.

После завершения съемок, фильм отправится на пост-продакшн, где будут произведены необходимые монтажные работы и создана окончательная версия сериала. Ожидается, что новый сезон "Склифосовского" выйдет уже в ближайшем будущем и станет новым интересным этапом в жизни главных героев сериала.