20 лучших сериалов Netflix

Фантастические саги, трагикомедии и даже мультсериалы для взрослых — на Netflix можно найти сериал на любой вкус.

© Lenta.ru

Однако не каждое шоу на этой платформе имеет высокий зрительский рейтинг и стоит потраченного на просмотр времени.

Видео дня

«Лента.ру» собрала 20 самых интересных сериалов, которые выходили на Netflix.

Призраки дома на холме (The Haunting of Hill House)

Lenta.ru

Экранизация одноименного романа американской писательницы Ширли Джексон. Большая семья в начале 1990-х годов переезжает в старый особняк в лесу. Пока родители обживаются и планируют ремонт (чтобы потом повыгоднее продать дом), их младшая дочь начинает видеть призрака. Как и полагается по сюжету хорошей страшилки, выясняется, что особняк хранит много тайн своих бывших владельцев, с которыми придется иметь дело нынешним жильцам (у которых хватает своих травм и страхов). Критики похвалили сериал за неожиданные повороты сюжета и поднятие важных проблем и назвали его эталонным телевизионным хоррором современности.

Тьма (Dark)

Небольшой немецкий городок, расположившийся в лесу неподалеку от атомной электростанции, живет скучноватой, но в целом спокойной и размеренной жизнью. Идиллия нарушается, когда в городе пропадают двое детей. Загадочную историю берется расследовать компания подростков, каждый из которых потом оказывается лично связан с масштабной тайной. В какой-то момент в хитросплетениях сериала можно запутаться, но не стоит бросать его на середине — третий сезон ответит на все вопросы.

Конь БоДжек (BoJack Horseman)

Анимационный сериал для взрослых об антропоморфном коне БоДжеке — своеобразной мультяшной версии Хэнка Муди из «Блудливой Калифорнии». В прошлом звезда ситкомов, сейчас он переживает кризис среднего возраста, пытается написать автобиографию и глушит одиночество алкоголем. Сюжет и герои сериала «Конь БоДжек» — это острая сатира на современное общество, которая при этом находит отклик практически у каждого зрителя, потому что все хоть раз в жизни сталкивались с неуверенностью в себе, токсичными отношениями и ощущением кризиса.

Очень странные дела (Stranger Things)

Lenta.ru

Абсолютный фаворит Netflix конца 2010-х годов и трогательный оммаж творчеству двух Стивенов: Спилберга и Кинга. Действие в «Очень странных делах» разворачивается в 1980-х годах в провинциальном американском городке, где внезапно пропадает мальчик. За дело, как это водится, берутся сразу все: местный шериф, убитая горем мать и друзья подростка. Обстоятельства похищения начинают постепенно проясняться, когда трое юных детективов знакомятся с необычной девочкой, владеющей телекинезом — способностью воздействовать на физические предметы силой мысли. Чем дальше продвигается расследование, тем больше ребята понимают, что оказались вовлечены в битву с потусторонними силами.

Ход королевы (The Queen's Gambit)

Когда сериал Скотта Фрэнка только вышел, в соцсетях шутили, что в эпоху пандемии можно снимать разве что про шахматы да про рыбалку. Правда, уже после первых серий стало понятно, что «Ход королевы» — это не проходная вещь, а сильная драма про тщеславие, зависимость и азарт. В центре сюжета — молодая шахматистка Бет Хармон, выросшая в католическом приюте и с детства усвоившая одну мысль: нет ничего важнее победы над противником. Игра дается одаренной Элизабет легко, но с жизненными вызовами она справляется с трудом — и в основном с помощью алкоголя и транквилизаторов, на которые ее подсадили в приюте. Чем известнее становится Хармон, тем быстрее она теряет контроль над своей жизнью.

Джессика Джонс (Jessica Jones)

Героиня сериала «Джессика Джонс» — молодая девушка со сверхспособностями. Однажды она попала в рабство к маньяку, который использовал ее силу в своих целях, и после освобождения перестала даже думать о том, что когда-то она была супергероем. Теперь Джессика — частный нью-йоркский детектив с алкогольной зависимостью и массой комплексов, но одно из новых дел, за которое она берется, заставляет ее пересмотреть свою жизнь, побороть свои страхи и наказать маньяка.

Карточный домик (House of Cards)

Lenta.ru

Увлекательный триллер о большой политике, успех которого не пошатнул даже скандал вокруг актера Кевина Спейси, исполнителя одной из главных ролей. По сюжету энергичный политик Фрэнк Андервуд, помогая коллеге стать президентом, надеется получить должность госсекретаря. Однако коллега не выполняет обещание, Андервуд начинает ему мстить и в результате сам занимает президентское кресло. Чтобы достичь своих целей, он не пренебрегает никакими средствами, включая убийства. Ему помогает его жена Клэр, которая, правда, не уступает Фрэнку в амбициозности и сама мечтает попасть во властные круги.

Уборщица. История матери-одиночки (Maid)

Социальная драма о материнстве, которая не оставит никого равнодушным. 25-летняя Алекс вместе с дочерью сбегает от своего партнера-абьюзера и пытается обустроить новую жизнь. Ей приходится столкнуться со сложными работодателями, бюрократией и неодобрением со стороны окружающих, а также разобраться в собственных проблемах и найти жилье. «Уборщица» — эмоциональный и трогательный сериал, в котором при его довольно тяжелой проблематике есть место и юмору, и надежде.

Половое воспитание (Sex Education)

Самый бодрый и откровенный сериал про сексуальное просвещение, который стоит показать каждому подростку (и даже тем, кто постарше). У застенчивого старшеклассника Отиса никогда не было отношений — ему неловко даже пройтись с девушкой за руку, не говоря уже о поцелуях и сексе. При этом живет он с матерью-сексологом, которая нисколько не помогает ему, а только смущает. Начитавшись книг матери и насмотревшись на ее любовников, Отис решает тоже начать давать секс-советы — и брать за это деньги. Он объединяется со своей одноклассницей Мэйв и вскоре полностью меняет атмосферу в школе.

Бумажный дом (La casa de papel)

Сюжет разворачивается вокруг гениального авантюриста Профессора, который задумал идеальное ограбление — вынести все деньги из Королевского монетного двора, не пролив при этом ни капли крови и не попавшись полиции. Надев на себя маски с лицом Сальвадора Дали, несколько человек проникают в здание банка и берут заложников. Сначала все идет по плану, но, как всегда, в дело вмешиваются эмоции, которые могут все разрушить. Когда «Бумажный дом» впервые вышел на испанском телеканале Antena 3, бурной реакции он не вызвал. Потом о сериале узнали продюсеры Netflix, слегка подкорректировали количество и длину эпизодов, и история обаятельных испанских грабителей завоевала сердца зрителей по всему миру.

Охотник за разумом (Mindhunter)

Lenta.ru

Середина 1970-х. Два агента ФБР отправляются в тур по американским тюрьмам, чтобы проинтервьюировать самых жестоких преступников. Их цель — понять образ мыслей маньяков, чтобы раскрыть будущие преступления. Правда, остальные сотрудники бюро не поддерживают коллег и воспринимают работу криминальных психологов как бесполезную трату времени. Сериал предлагает по-другому взглянуть на личности маньяков — в «Охотнике за разумом» они вовсе не гениальные фрики, а чьи-то заурядные соседи — и заодно насладиться особой эстетикой: идеальными номерами отелей, классическими костюмами федеральных агентов и стерильными офисами ФБР.

Во все тяжкие (Breaking Bad)

Талантливый учитель химии Уолтер Уайт заболевает раком и принимает непростое решение — начать производство метамфетамина, чтобы помочь своей семье вылезти из долгов и не дать родным пропасть после его кончины. В качестве помощника он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана; вместе они изобретают новый сорт наркотика, который быстро становится популярным и приносит им большие деньги. Но наркобизнес — опасное дело, и за новоявленными торговцами начинают следить боссы крупных картелей.

13 причин почему (13 Reasons Why)

Старшекласснику Клэю подкидывают под дверь коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер. Ханна покончила жизнь самоубийством и перечислила 13 причин, которые толкнули ее на это. Клэй, ее бывший парень, оказался в их числе. Чтобы прийти к разгадке, Клэю нужно послушать все кассеты и заодно узнать неприглядные тайны своих одноклассников.

Оранжевый — хит сезона (Orange Is the New Black)

Пайпер Чепмен готовится к свадьбе, как вдруг ее давнюю любовь задерживают за распространение наркотиков. Пара допросов, и полиция выезжает и за Пайпер — как за соучастницей. Теперь ближайшие полтора года ей предстоит провести в тюрьме — познакомиться с ее обитательницами, сохранить свое достоинство и не потерять связь с женихом. Каждая серия раскрывает зрителю прошлое той или иной героини и делает сильный акцент на женских характерах, за что сериал признали одним из главных феминистских проектов стриминга.

Детективное агентство Дирка Джентли (Dirk Gently's Holistic Detective Agency)

«Детективное агентство Дирка Джентли» — экранизация одноименного цикла книг английского писателя Дугласа Адамса, адаптированного сценаристом Максом Лэндисом. Эпатажный сыщик Дирк Джентли и его напарник Тодд Бротцман расследуют необычные дела, придерживаясь особого холистического подхода. Согласно ему, во Вселенной все взаимосвязано, и раскрыть преступления можно только при помощи интуиции.

Конец ***го мира (The End of the F***ing World)

Lenta.ru

Джеймс и Алиса, парочка мрачных нелюдимых подростков с ворохом травм и комплексов, сбегают из дома и отправляются в роуд-трип по Америке. Алиса хочет найти своего отца, а Джеймс — убить Алису. «Конец ***го мира» — искренняя черная комедия о взрослении с атмосферными саундтреками, колоритными персонажами и социальным подтекстом.

Восьмое чувство (Sense8)

Восемь человек из разных точек мира вдруг начинают чувствовать особую психологическую и эмоциональную связь друг с другом. Таинственный незнакомец Джонас, который, кажется, знает, в чем причина такого феномена, пытается собрать их всех вместе. В то же время на группу начинает охоту другая организация, которая видит в них угрозу. Теперь восьмерке нужно завершить свое дело и главное — остаться в живых.

Жизни матрешки (Russian Doll)

Эксцентричная программистка Надя, внешне отдаленно напоминающая молодую Аллу Пугачеву, отмечает 36-летие. Праздник проходит потрясающе, но заканчивается трагично: Надя попадает под колеса автомобиля. Правда, вместо того чтобы очнуться в раю, она вновь оказывается на своей вечеринке и спустя череду псевдосмертей, понимает, что попала во временную петлю. Теперь, чтобы вернуть свою жизнь, ей нужно разобраться в себе (читай: закрыть прошлые грехи), а по пути изрядно повеселиться.

Неортодоксальная (Unorthodox)

19-летняя еврейка Эсти сбегает от мужа из Бруклинской общины ортодоксальных евреев. Она отправляется в Берлин, куда несколько лет назад уехала ее мать, так же порвавшая все отношения с консервативной семьей. Там Эсти знакомится со студентами консерватории, влюбляется и тоже планирует попробовать свои силы в музыке. Правда, к бытовым трудностям жизни в новом городе прибавляется еще одна посерьезнее — за Эсти выезжают муж и его брат, намеренные вернуть ее во что бы то ни стало.

Видоизмененный углерод (Altered Carbon)