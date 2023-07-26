4 лучших сериала о потусторонних мирах

Потусторонние миры во все времена привлекали людей. А потому с тех пор, как появились сериалы, режиссеры из года в год радуют фанатов мистики проектами на эту тему.

© Кадр из сериала "Страшные сказки"

Если вы из тех людей, которым не хватает загадочных вещей в реальной жизни – присмотритесь к сериалам из нашей подборки.

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Подробнее – в материале "Рамблера".

"Грань", 2008

Молодой агент ФБР Оливия Данэм работает вместе с сумасшедшим ученым и его сыном над серией паранормальных явлений. Героям приходится столкнуться с совершенно разными вещами: и с телепатией, и с реинкарнацией, и с другого рода мистикой.

Многие зрители считают, что "Грань" можно сравнить с "Секретными материалами" – культовым сериалом из 90-х, но так это или нет, судить только вам. Главную роль в "Грани" исполнила Анна Торв.

"Страшные сказки", 2014

Действие сериала разворачивается в Викторианском Лондоне. Здесь всегда было небезопасно, но с недавних пор на улицах столицы стала возникать разного рода нечисть. Здесь можно обнаружить героев из совершенно разных миров: и Дориана Грея из романа Оскара Уайльда, и Джекила с его альтер-эго мистером Хайдом, и Франкенштейна с его творением, и даже графа Дракулу. Герои не могут найти общий язык друг с другом, но это не единственная их проблема: вскоре в город прибывают охотники за нечистью.

"Касл-Рок", 2018

После того, как начальник тюрьмы Шоушенк сводит счеты с жизнью, в закрытом крыле здания находят странного юношу. Никто из сотрудников не понимает, кто он, а сам герой лишь называет имя адвоката Генри Дивера, который вырос в Касл-Роке. Диверу приходится вернуться в родной город, чтобы разобраться в случившемся и столкнуться с самыми тяжелыми воспоминаниями.

"Тьма", 2017

Кадр из сериала "Тьма"

Пронзительный немецкий сериал повествует историю четырех семей, который живут спокойную и размеренную жизнь в небольшом городке. Но лишь до тех пор, пока из города не пропадают двое маленьких детей.