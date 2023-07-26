4 лучших сериала о потусторонних мирах
Потусторонние миры во все времена привлекали людей. А потому с тех пор, как появились сериалы, режиссеры из года в год радуют фанатов мистики проектами на эту тему.
Если вы из тех людей, которым не хватает загадочных вещей в реальной жизни – присмотритесь к сериалам из нашей подборки.
Подробнее – в материале "Рамблера".
"Грань", 2008
Молодой агент ФБР Оливия Данэм работает вместе с сумасшедшим ученым и его сыном над серией паранормальных явлений. Героям приходится столкнуться с совершенно разными вещами: и с телепатией, и с реинкарнацией, и с другого рода мистикой.
Многие зрители считают, что "Грань" можно сравнить с "Секретными материалами" – культовым сериалом из 90-х, но так это или нет, судить только вам. Главную роль в "Грани" исполнила Анна Торв.
"Страшные сказки", 2014
Действие сериала разворачивается в Викторианском Лондоне. Здесь всегда было небезопасно, но с недавних пор на улицах столицы стала возникать разного рода нечисть. Здесь можно обнаружить героев из совершенно разных миров: и Дориана Грея из романа Оскара Уайльда, и Джекила с его альтер-эго мистером Хайдом, и Франкенштейна с его творением, и даже графа Дракулу. Герои не могут найти общий язык друг с другом, но это не единственная их проблема: вскоре в город прибывают охотники за нечистью.
"Касл-Рок", 2018
После того, как начальник тюрьмы Шоушенк сводит счеты с жизнью, в закрытом крыле здания находят странного юношу. Никто из сотрудников не понимает, кто он, а сам герой лишь называет имя адвоката Генри Дивера, который вырос в Касл-Роке. Диверу приходится вернуться в родной город, чтобы разобраться в случившемся и столкнуться с самыми тяжелыми воспоминаниями.
"Тьма", 2017
Пронзительный немецкий сериал повествует историю четырех семей, который живут спокойную и размеренную жизнь в небольшом городке. Но лишь до тех пор, пока из города не пропадают двое маленьких детей.
Несмотря на классическую завязку детектива, "Тьма" куда более сложный сериал, чем может показаться на первый взгляд. Здесь также присутствует тема путешествий во времени: через загадочный портал героям удается попасть в прошлое, вот только они не знают, как вернуться назад.