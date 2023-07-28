Стычкин снимет сериал об обратной стороне Олимпиады-80

Актер Евгений Стычкин станет режиссером нового сериала «Олимпиада», съемки которого стартуют летом 2023 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

По сюжету сын советского функционера из-за скандала отправляется на исправление в оргкомитет Олимпиады-80, где начинает работать волонтером. Находясь в гуще событий спортивного состязания, молодой человек общается со многими причастными к нему — от спортсменов до других волонтеров. Там же он начинает осознавать всю драму подготовки к большому турниру.

Шоураннером сериала выступила продюсер «Нулевого пациента» Александра Ремизова — в этом же проекте был режиссером Евгений Стычкин, а также сыграл одну из значимых ролей. За сценарий «Олимпиады» отвечает Михаил Покрасс.

«В семидесятых и восьмидесятых Советский союз начал выходить из-за железного занавеса, и Олимпиада в самой закрытой стране мира должна была стать глобальным событием. <...> Мы заглянем внутрь этого исторического события и посмотрим на него глазами разных героев, расскажем о том, каких усилий стоило проведение турнира, какие люди его создавали, и процессах в обществе, которые сопровождали Олимпиаду-80», — поделилась Ремизова.