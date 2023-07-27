Каким получилось «Секретное вторжение»

На Disney+ вышел финал очередного супергеройского сериала Marvel «Секретное вторжение». Действие шпионского триллера с легендарным Сэмюэлом Л. Джексоном в роли спецагента Ника Фьюри разворачивается в России. Страна оказывается на пороге войны с Соединенными Штатами из-за провокаций инопланетян-скруллов, способных менять облик космических иммигрантов, облюбовавших заброшенные отечественные АЭС. Стала ли вновь Россия главным злодеем для Голливуда, чем «Секретное вторжение» отличается от других проектов Marvel и почему этот собранный по лекалам шпионских блокбастеров сериал прошел почти незамеченным для западных зрителей — рассказывает «Лента.ру».

Пришла пора для Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) спуститься с небес на землю. В буквальном смысле — спецагент организации «Щ.И.Т.» бросает работу над созданием мощнейшей орбитальной системы по защите планеты от инопланетного вторжения и уходит в самоволку. Дело в том, что вторжение уже давно началось — Землю незаметно для человечества заполонили скруллы, способные мимикрировать под людей инопланетяне, потерявшие родную планету. Часть скруллов работает на «Щ.И.Т.» — среди них верный товарищ Фьюри Талос (Бен Мендельсон). Скруллы-союзники десятилетиями шпионили для Америки, пообещавшей найти беженцам новый дом.

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Другая же часть, возглавляемая агрессивным боевиком Гравиком (Кингсли Бен-Адир) и его помощницей Г’айей (Эмилия Кларк), решила, что и Земля в качестве пристанища скруллам подойдет — нужно только стравить между собой и без того воинственных человечков, а затем без особых усилий захватить власть. Вторжение готовилось годами, за которые зеленокожие пришельцы успели обжить многочисленные заброшенные атомные электростанции на территории России, а также проникнуть во все эшелоны власти мирового сообщества — «Секретное вторжение», наверное, самая дорогостоящая экранизация конспирологической теории о ящеролюдях, тайно управляющих человечеством.

Для обострения международной обстановки скруллы устраивают в Москве теракты с грязными бомбами, собранными «бывшим чеченским боевиком», а также атакуют кортеж президента США, притворяясь россиянами

То, что действие нового сериала Marvel разворачивается в том числе в Москве и российских регионах, удивляет меньше всего. В последние несколько лет русская повестка и так не покидала зарубежные СМИ, и одновременно с этим вернулась и в зарубежные кино и сериалы — от «Чернобыля» и «Очень странных дел» до «Довода» и «Красного воробья». Не смог пройти мимо и Marvel, весьма тактично вложивший в свой проект однозначный антимилитаристский месседж. Однако в этом случае шоу, кажется, получилось куда более злободневным, чем планировали сами его создатели.

Съемки «Секретного вторжения» завершились в апреле 2022 года — и тогда же студия приняла решение переснять часть сцен. Официальных объяснений этому не было, однако, как Украины. Снимки со съемочной площадки указывают на то, что ремейку подверглась сцена теракта в центре российской столицы. Впрочем, до конца не понятно, как та доза клюквы, представленная в переделанной сцене — толпы людей в разноцветных шапках-ушанках (как известно, популярный национальный головной убор) на Дне матрешки (не менее популярный национальный праздник), — призвана сгладить эффект от бомбежек и взрывов.

В остальном Россия в «Секретном вторжении» вышла вполне реалистичной

Тут нет той жуткой готично-советской Москвы из «Красного воробья», и есть не одна бьющая в яблочко шутка о том, что разыскиваемому чернокожему американцу Фьюри на улицах российской столицы лучше не отсвечивать — замаскироваться, мол, получится едва ли.

«Секретное вторжение» берет более мрачный в сравнении с предыдущими шоу Marvel тон, и дело здесь не только в пугающе актуальном международном конфликте и в однозначном антимилитаристском месседже. Шоураннер Кайл Брэдстрит привнес в сериал из своего предыдущего проекта «Мистера Робота» атмосферу всепоглощающей паранойи, размывая границы между классическими антагонистами и протагонистами. Режиссер Али Селим («Сладкая земля»), впрочем, не забывает разбавлять угрюмое действо отсылками на культовое кино — к примеру, на второго «Терминатора» и «Криминальное чтиво».

Среди второстепенных героев удачной амбивалентностью, впрочем, обладают лишь пара женских персонажей — спецагент агент MI-6 Соня в исполнении Оливии Колман и Присцилла Фьюри, которую играет Шарлейн Вудард. Эмилия Кларк здесь предстает в образе еще менее запоминающемся, нежели ее Сара Коннор в пятом «Терминаторе», настолько же невзрачным и однобоким получился и Талос Бена Мендельсона.

Это уже не супергеройский сериал в привычном понимании

В главной роли здесь выступает персонаж с выдающимися, но не сверхчеловеческими способностями. Самой удачной частью шоу вышла личная сюжетная линия Фьюри, вынужденного уйти в глубокое подполье и ищущего помощи у самых близких людей (у одноглазого спецагента, оказывается, есть любовь всей жизни). Сэмюэл Л. Джексон наконец-то демонстрирует всю глубину своего персонажа и то, как многолетняя работа в «Щ.И.Т.е» сказалась на его душевном равновесии.

Однако все это не помогло «Секретному вторжению» стать новым хитом Marvel. К выходу предпоследнего эпизода рейтинги шоу на киноресурсе Rotten Tomatoes упали ниже 70 процентов как от критиков, так и от зрителей — результат оказался хуже практически всех остальных сериалов четвертой фазы. Можно предположить, что поклонников франшизы не сильно заинтересовал сольник Ника Фьюри, однако, скорее, причина провала кроется в другом — именно массивное наследие кинематографической вселенной как раз-таки тянет «Секретное вторжение» на дно.

Супергеройские шоу за последний год усложнили и без того громоздкий мир Marvel стократно

В мини-сериалах появились многочисленные новые герои и антагонисты, призванные затем оказаться в полнометражных лентах; при этом некоторые проекты, такие как «Локи», были продлены на вторые сезоны, иные же, вроде «Женщины-Халка», незаметно зачахли. И со всей этой вселенной безумия кажется, что «Секретное вторжение» куда увереннее бы чувствовало себя вне ее доминиона.

Несмотря на всю напускную серьезность и мрачность, несмотря даже на отсутствие супергероя в центре сюжета, «Секретное вторжение» все равно остается классическим, следующим уже проверенным алгоритмам и поставленным в жесточайшие рамки продюсерским проектом Marvel, каждая сцена которого начиная с середины шоу подводит персонажей к очередной грандиозной битве с главным антагонистом. Единственной же интригой остается лишь то, кто еще из ансамбля персонажей в итоге окажется зеленым внутри, но после третьего сорванного покрова эффект получается обратный — появление в кадре остроухих инопланетян, стреляющих тентаклями из рук, напрочь рассеивает ту мрачную параноидальную атмосферу мира на пороге глобальной войны, которую старательно наводили Брэдстрит, Селим и Джексон. И «Секретное вторжение» от этого не превращается в фарс — оно просто-напросто демонстрирует, откуда у него растут корни. Ну, или показывает, где у него отпечатано клеймо.