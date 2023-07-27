Джордж Р.Р. Мартин рассказал о состоянии проектов по «Игре престолов» во время забастовок
В то время как в Голливуде бастуют сценаристы и актеры, писатель Джордж Р.Р. Мартин и создатель «Игры престолов» написал на своем сайте о сложившейся ситуации.
«Я вступил в Гильдию сценаристов США (WGA) в 1986 году и вместе с ними пережил несколько забастовок, - написал Мартин. - Во всех из них мы добивались успехов, но некоторые вопросы важнее других... и забастовка этого года - самая важная в моей жизни».
Похвалив «единство» между двумя гильдиями, Мартин поделился информацией о проектах, над которыми он работает. Производство второго сезона сериала «Темные ветра», исполнительным продюсером которого является Мартин, уже завершено и он вернется на телеэкраны 30 июля без участия звезд и сценаристов в продвижении сериала, написал Мартин.
Что касается сериала от HBO «Дом дракона», Мартин подтвердил, что съемки продолжаются в Великобритании, и написал:
«Мне сказали, что второй сезон наполовину готов».
«Все сценарии были закончены за несколько месяцев до начала забастовки WGA, - написал он. - С тех пор, насколько мне известно, никаких работ не велось».
«Эти забастовки касаются не именитых сценаристов, продюсеров или шоураннеров, большинство из которых прекрасно себя чувствуют, - написал Мартин. - Мы бастуем ради сценаристов начального уровня, редакторов сюжетов, студентов, надеющихся пробиться, актеров, у которых есть четыре реплики, парней, работающих на своей первой штатной должности, которые мечтают однажды создать собственное шоу, как это сделал я в 80-е годы».
Мартин написал, что работает над сценической постановкой «Железный трон», которая находится в разработке уже несколько лет, а также над несколькими книгами, включая «Ветра зимы» - следующим романом из фэнтезийного цикла «Песнь льда и пламени», в которую входит «Игра престолов».