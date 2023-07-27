Джордж Р.Р. Мартин рассказал о состоянии проектов по «Игре престолов»

«Мне сказали, что второй сезон наполовину готов».



«Все сценарии были закончены за несколько месяцев до начала забастовки WGA, - написал он. - С тех пор, насколько мне известно, никаких работ не велось».



«Эти забастовки касаются не именитых сценаристов, продюсеров или шоураннеров, большинство из которых прекрасно себя чувствуют, - написал Мартин. - Мы бастуем ради сценаристов начального уровня, редакторов сюжетов, студентов, надеющихся пробиться, актеров, у которых есть четыре реплики, парней, работающих на своей первой штатной должности, которые мечтают однажды создать собственное шоу, как это сделал я в 80-е годы».