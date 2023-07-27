Анимационный сериал Castlevania: Nocturne от Netflix выйдет 28 сентября
Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер анимационного сериала Castlevania: Nocturne. Из него стало известно, что шоу начнут показывать 28 сентября.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Castlevania: Nocturne анонсировали летом 2022 года. Протагонистом выступит Рихтер Бельмонт, а события развернутся через много лет после финала четвёртого сезона сериала Castlevania.
Над проектом трудится Powerhouse Animation — студия работала над оригинальным шоу, а до этого она сотрудничала с режиссёром Кевином Смитом и рядом крупных медиакомпаний.
Шоураннером Castlevania: Nocturne выступает Кевин Колд («Время приключений», «Самурай Джек»), а сценаристом — Клайв Брэдли («Капкан», «Воскрешая мёртвых»).
Чемпионат.com: главные новости