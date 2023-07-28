За что "Футураму" любят в России и мире

Телеиндустрия во всем мире переживает эпоху если не ренессанса, то явной ностальгии по прошлому — пока в России возрождают «Букиных» и «Папиных дочек», на мировые телеэкраны в том или ином виде вернулись «Бивис и Баттхед», «Скуби-Ду» и «Секс в большом городе», а в скором времени ожидается возвращение «Фрейзера» и даже «Альфа». Однако камбэк мультсериала «Футурама» Мэтта Гроунинга, восьмой сезон которого начал выходить на Hulu, стоит особняком — мало какой анимационный проект так сильно повлиял на огромный пласт современной культуры. «Лента.ру» рассказывает, за что «Футураму» прозвали лучшим сай-фай мультсериалом всех времен и за что ее любят в России и во всем мире.

За дивный новый мир

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Сказать, что мир «Футурамы» безумен — не сказать ничего. Самый популярный напиток здесь выжимается из клоаки гигантского космического слизня, люди путешествуют по Нью-Нью-Йорку через прозрачные аэротрубы, в канализациях живут мутанты, а на Рождество по улицам шастает робо-Санта, готовый уничтожить любого встречного. Вместе с тем, это очень проработанная вселенная, вдохновленная серьезной научной фантастикой.

К 3000 году на Земле, уже дважды разнесенной в щепки пришельцами и восстановленной выжившими людьми, формируется единое демократическое правительство. Космические путешествия доступны на световых скоростях, а до Луны можно долететь за считанные секунды. Благодаря этому земляне рассыпаются по Вселенной в качестве колонистов и просто искателей приключений, заводят дружбу с инопланетянами и даже вступают в межпланетную демократическую коалицию. А еще достигают невероятных высот в разработке искусственного интеллекта. Да таких, что у роботов от людей остается совсем немного отличий — последние разве что не могут похвастаться сияющей металлической задницей.

Этот мир, пускай бесконечно абсурдный и комичный, при более пристальном взгляде оказывается откровенно дистопическим

Тут и будки для суицида за 25 центов, и робо-планеты, населенные ненавидящими людей-угнетателей машинами, и чипы, бескомпромиссно определяющие дальнейшую судьбу человека вне зависимости от его желаний, и планета-хоспис, куда ссылают достигших 150-летия стариков, и политические кандидаты-клоны, и летающий вокруг Земли метеор из мусора, и выжигающая мозги гипножаба в телевизоре и много чего еще. Конечно, все эти моменты не были бы одновременно столь пронзительно смешными и тревожными, не представляй они собой гиперболизированную метафору проблем нашего общества. За десятилетия, к слову, ставших только острее.

За разговоры о важном

Но и одной только социально-политической сатирой «Футурама», как это делает, к примеру, «Южный парк», вовсе не ограничивается, регулярно обращаясь к вечным темам — о выборе пути и поиске предназначения, о крахе детских мечтаний и сопутствующем этому кризисе, о вере и религии, об иллюзорности дихотомии добра и зла, о ревности, привязанности и утрате. Несмотря на то что главному герою Филиппу Джей Фраю за тысячу человеческих лет (спасибо отделению прикладной криогеники с его вечно распахнутыми дверьми и безалаберными сотрудниками — персонаж, напомним, застрял в криокапсуле в канун 2000 года и очнулся спустя тысячелетие), он проходит путь неприкаянного недоросля, которому резко приходится повзрослеть — выйти из-под опеки родственников, учиться ответственности и дружбе, бороться за любовь.

Именно благодаря этому «Футурама» и прошла проверку временем, а ее фан-база спустя десятилетия только приумножилась

Однако легкой судьбу мультсериала не назвать. Первые сезоны поначалу вовсе не снискали особой популярности среди телезрителей, проект закрывался уже дважды (пилотная серия нового сезона как раз комментирует эти пертурбации). И все же со скрипом и скрежетом «Футурама» продолжает возвращаться на экраны и за почти четверть века своего существования разрослась в гигантскую франшизу, насчитывающую уже восемь сезонов и четыре полнометражных мультфильма.

141 эпизод «Футурамы» вышел с 1999 года

За любовь к классике

Для перечисления даже самых смешных и удачных отсылок в мультсериале на мировую классику понадобится не один материал. «Футурама» создавалась истинными ценителями научной фантастики — в ней можно найти оммажи таким писателям, как Айзек Азимов, Филип К. Дик, Рэй Брэдбери, Курт Воннегут, Герберт Уэллс и даже Александр Беляев (хранящаяся в банке голова президента США Никсона явно имеет много общего с профессором Доуэлем).

Не в меньшей степени «Футурама» из серии в серию демонстрировала любовь к кинематографу

За один только первый сезон в сериале встречаются отсылки к картинам «Путешествие на Луну», «Потерянный уик-энд», «Вторжение похитителей тел», «За пригоршню долларов» и «Это прибыло из космоса». Но наибольшее вдохновение шоураннеры черпали из популярной фантастики вроде «Космической одиссеи», «Дюны», «Звездных войн», «Назад в будущее», «Армаггедона», «Сумеречной зоны» и, конечно же, «Звездного пути». Актерский состав последнего даже принял участие в озвучке 11-го эпизода четвертого сезона «Где не ступала нога фаната», в котором выясняется, что популярный сериал оказался вне закона после превращения в радикальное религиозное течение.

Lenta.ru

«Футурама», безусловно, повлияла на телевидение — это один из первых мейнстримных американских мультсериалов, сюжетные линии которого раскрывались на протяжении целых сезонов (вместо способных существовать в отдельности друг от друга серий а-ля «Симпсоны»). Без детища Мэтта Гроунинга, скорее всего, не появились бы в привычном виде популярный мультсериал «Рик и Морти» и его отпрыск «Обратная сторона Земли». Без него, в конце концов, у нас не было бы объемнейшей порции мемов про хорошие новости, блэкджек и шлюх, готовность срочно отдать все деньги за какую-нибудь ерунду и нежелание больше жить на этой планете.

За серию с собакой

«Футурама», оставаясь комедийным сериалом, всегда умела дать под дых тогда, когда ждешь этого меньше всего. Самым ярким примером служит седьмой эпизод четвертого сезона «Лай Юрского периода», в котором Фрай обнаруживает окаменелые останки своего верного и любимого пса Сеймура. В ходе тяжелейшего квеста по клонированию собаки Фрай неожиданно осознает, что после его исчезновения у Сеймура была еще долгая жизнь, и что было бы неправильно воскрешать его из-за пары лет, что они провели вместе. За этим следует сокрушающая сердце таймлапс-сцена под композицию Конни Фрэнсис I Will Wait For You о том, чем собака занималась в отсутствие хозяина.

Впрочем, страдания животных в кинематографе — известный подлый трюк по выжиманию эмоций из зрителя

«Футурама» способна заставить реветь и при помощи историй о своих более антропоморфных героях. «Лай Юрского периода» — далеко не единственный случай, когда разделение персонажей временным континуумом оборачивалось душераздирающей драмой. Через это же Фраю пришлось пройти и с родителями, и с ненавистным братом Йенси, и даже с возлюбленной Лилой. То же произошло между Лилой и ее потерянными предками. И каждый раз персонажи приходили к откровениям, которые мало кого оставят равнодушным. Ведь и сами мы не всегда осознаем, как сильно любим своих близких, и можем не понимать, насколько важны для них, пока не окажемся друг от друга на непреодолимом расстоянии.

А если слезливые выпуски «Футурамы» хоть кого-то сподвигли подумать о забытом, кому-либо о себе напомнить и вообще старых позвать друзей, то и сам мультсериал для таких фанатов с большой вероятностью выходит за пределы «лучшего анимационного сай-фая». И приземляется в куда более важной категории «лучшего».