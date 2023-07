За что "Футураму" любят в России и мире

За дивный новый мир

За разговоры о важном

За любовь к классике

За серию с собакой

«Футурама», оставаясь комедийным сериалом, всегда умела дать под дых тогда, когда ждешь этого меньше всего. Самым ярким примером служит седьмой эпизод четвертого сезона «Лай Юрского периода», в котором Фрай обнаруживает окаменелые останки своего верного и любимого пса Сеймура. В ходе тяжелейшего квеста по клонированию собаки Фрай неожиданно осознает, что после его исчезновения у Сеймура была еще долгая жизнь, и что было бы неправильно воскрешать его из-за пары лет, что они провели вместе. За этим следует сокрушающая сердце таймлапс-сцена под композицию Конни Фрэнсис I Will Wait For You о том, чем собака занималась в отсутствие хозяина.