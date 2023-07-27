5 красавиц-актрис, которые не побоялись предстать на экране в жутких образах

На красных дорожках и светских мероприятиях эти звезды блистают во всей красе. Однако ради желанной роли многие актрисы готовы отказаться от своей красоты и привлекательности – во всяком случае на время съемок.

© Кадр из фильма "Удары"

Именно этот навык является отличительной особенностью хорошей актрисы – умение перевоплощаться до неузнаваемости, если того требует роль.

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Подробнее о таких артистках – в материале "Рамблера".

Марго Робби

Кадр из фильма "Мария, королева Шотландии"

Ослепительная Марго Робби по праву считается секс-символом своего поколения. Звезда обладает каноничной красотой: роскошной фигурой, белоснежной улыбкой и шевелюрой светлых волос. Нередко на экране звезда также появляется в амплуа привлекательной блондинки (например, в фильмах "Волк с Уолл-Стрит" или "Барби").

Но бывают и исключения. В исторической драме "Мария, королева Шотландии" гримеры превратили Марго в другого человека: на ее лице сымитировали шрамы от оспы, волосы покрасили в рыжий цвет и даже изменили форму носа.

Николь Кидман

В июне Николь Кидман отпраздновала 56-летие, однако поверить в это крайне сложно. Артистка по-прежнему выглядит сногсшибательно, но при этом не боится перевоплощаться на экране. Так, в картине "Время возмездия" звезда сыграла детектива Эрин Белл. Героиню Кидман нельзя назвать привлекательной: у Белл нездоровая кожа лица и мешки под глазами. Однако этот образ идеально вписывается в мрачную атмосферу фильма.

Рене Зеллвегер

Кадр из сериала "Кое-что о Пэм"

В период работы над сериалом "Кое-что о Пэм" Зеллвегер приходилось тратить уйму времени на преображение. Чтобы сымитировать лишний вес, актриса надевала стеганый костюм. Вдобавок к этому она носила накладки на щеках, чтобы сделать его более полным.

Андреа Райзборо

Кадр из фильма "Ради Лесли"

В американской драме "Ради Лесли" Райзборо исполнила роль матери-одиночки, которая страдает от зависимостей и шопоголизма. В жизни актриса выглядит крайне миловидно, но на экране ей приходилось появляться без макияжа, с растрепанными волосами и гримом, имитирующим отекшее лицо.

Холли Берри

Кадр из фильма "Удары"