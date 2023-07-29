Аверин, Яковлева и Куликова завершили съемки в «Склифосовском»

Москве завершены съемки новых серий сериала «Склифосовский» — флагманского проекта телеканала «Россия».

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Зрители увидят на экране любимых героев, а следить за перипетиями в их жизни придется буквально с замиранием сердца.

В 11-м сезоне многосерийного фильма о буднях врачей главного НИИ скорой помощи перемены подстерегают героев и телезрителей буквально на каждом шагу. В коллектив Склифа возвращаются супруги Пастуховы (Дмитрий Миллер и Ольга Павловец) и доктор Куликов (Константин Юшкевич). Гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) в свойственной ему манере остается главным магнитом для чрезвычайных происшествий, которые рикошетом затрагивают его жену и коллегу Марину (Мария Куликова).

Новый главврач Полонский в исполнении Романа Мадянова наводит свои порядки и инициирует кадровые перестановки в Склифе. Старшей медсестре и болтушке Фаине (Ирина Основина) они точно не понравятся, да и ее коллеге Ирине Федоровне (Нина Усатова) лучше быть настороже. Дипломатичная завотделением Павлова (Елена Яковлева) пытается наладить контакт с новым руководством, а вот Кривицкий (Андрей Ильин), наоборот, удивляет своим странным поведением…

Финальный съемочный день 11-го сезона стал настоящим испытанием для всей группы «Склифосовского». Директор картины Сабина Парунакян: «Это была очень долгая смена на закрытом полигоне, а по сценарию — «жуткая авария с пострадавшими». Огромная пробка из игровых автомобилей — 13 легковушек, фура с наглухо врезавшейся в нее машиной, коневозка, автомобиль для транспортировки плазмы… Пиротехники создавали густой туман, но и погода ничуть не отставала: весь день шел проливной дождь, и приходилось работать почти в темноте. В кадре врачи Склифа, как всегда, спешили на помощь, бросив личные дела. А мы в это время создавали артистам на площадке надежный тыл: чтобы избежать реальных неприятностей, были приняты беспрецедентные меры предосторожности».

Фото: телеканал «Россия»