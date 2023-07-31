Да пребудет с вами сила: 5 главных сериалов августа 2023 года

Не зря мы вынесли в заголовок этого материала знаменитую фразу из «Звездных войн», которую не раз повторяли герои нескончаемой фантастической франшизы. В последний месяц лета многие стриминговые платформы невольно решили уделить внимание вопросам силы духа и веры и подготовили несколько сериальных новинок, которые так или иначе касаются данной тематики. Нас ждёт очередная сага о новом герое из далёкой-далёкой Галактики, очередной маньяк из прошлого и настоящие пиратские приключения. Смотреть подано!

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1. Замаячный (с 1 августа на KION)

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Любовь к маньякам в крови российских сценаристов. И искоренить её, похоже, ничто не в силах. Действие нового сериала происходит в богом забытой глуши, а именно в небольшом поселке Замаячный, который местные жители просто называют Ямой. В далёкие 90-е здесь орудовал маньяк, который держал в страхе всю округу, поймать его тогда так и не смогли, а преступления как быстро начались, так быстро и закончились. Однако спустя 11 лет маньяк снова объявился и теперь за дело берется следователь Екатерина и её друг детства Сергей. Однако у них есть свои тайны, связанные с тем самым прошлым. И теперь им вдвоем придется разобраться не только со своими жизнями, но и спасти жизни других.

Казалось бы, в подобных историях на российских телевизионных просторах давно уже пора поставить точку и переключить своё внимание на что-то более интересное и актуальное, однако об этом пока стоит лишь мечтать и надеяться на то, что когда-нибудь наступит время, когда мы уже наконец-то выберемся из подобного сериального кошмара.

2. Последователи (с 3 августа на PREMIER)

От маньяков переходим к представителям тайного культа, который тоже по счастливому стечению обстоятельств орудуют в какой-то российской глуши. Новый сериал «Последователи» первым в этом месяце затрагивает тему веры – веры в таинственные силы, которые подобно вихрю вторгаются в жизнь главных героев.

Перед нами семейная пара (супругов играют Марина Александрова и Виктор Добронравов). В их жизни все, на первый взгляд, идеально – дом, работа, любовь. Однако не хватает только одного: Вера не может иметь детей – врачи поставили ей диагноз «бесплодие». Испробовав всем легальные медицинские методы, супруги обращаются за помощью к таинственному отцу Афанасию, который приглашает их в дальний скит. Чудо случается – Вера беременеет, но на эту пару у предводителя тайного культа есть свои планы и теперь супругу придется побороться за будущее жены и ребенка, даже ценой своей жизни. В общем, перед нами история не одного маньяка, а сразу нескольких, готовых на все ради какой-то только им видимой цели.

3. Избранный (с 16 августа на Netflix)

Отойдем, наконец-то от маньячной темы и перейдем к теме веры. Автором сериала «Избранный» стал известный сценарист и создатель комиксов Марк Миллар, самым известным экранизированным произведением которого стал в свое время культовый фильм «Пипец». На этот за основу сериала взят его комикс «Американский Иисус».

Нас ждет история 12-летнего мальчика Джоди, который является настоящей реинкарнацией Иисуса Христа. Он умеет превращать воду в вино, исцелять больных и воскрешать из мертвых. Узнав о его способностях, лидеры различных мировых культов начинают охоту, дабы использовать его силы в своих целях. Сам же мальчик явно не желал попасть во всю эту заваруху — он всего-то хотел произвести впечатление на понравившуюся девочку и дать отпор хулиганам. Чувствуем, что после выхода сериала найдется огромное количество тех, кто осудит данный проект или посчитает его в какой-то мере оскорбительным. Но это будет уже совершенно другая история.

4. Асока (с 23 августа на Disney+)

В полку героев масштабной космической эпопеи «Звездные войны» прибыло. На этот раз компания Дисней, владелец данной франшизы, решила посвятить сериал Асоке (ее играет Розарио Доусон), девушке-джидаю и бывшей коллеге Энакина Скайуокера. В первый раз эта героиня появилась в мультипликационном сериале «Войны клонов, а позднее уже материализовалась в «Мандалорце». После этого сотни фанатов буквально завалили студию письмами с просьбами выделить этой героине целый сериал. И их услышали.

На этот раз Асока Тано будет бороздить просторы Вселенной в поисках угрозы для Империи. Без эффектных драк при помощи световых мечей, конечно же, не обойдется.

5. Ван Пис (с 31 августа на Netflix)

Очередная попытка экранизировать анимэ от Netflix. До этого стриминговая платформа уже пыталась перенести на экран «Ковбоя Бибопа», однако критики и зрители не оценили его и сериал вынуждены были закрыть после первого сезона. На этот раз ставки высоки хотя бы потому, что сама история о приключениях молодого пирата насчитывает более 600 серий и выходит аж с 1990-го года. За это время «Ван Пис» получил статус культового аниме и имеет огромное количество поклонников по всему свету.

Манки Д. Луффи (Иньяки Годоя) собирается стать самым лучшим пиратом во всем мире и разыскать древнее сокровище, спрятанное великим Голом Д. Роджером. Сколотив неординарную команду, ребята отправляются в опасное приключение, сталкиваясь с врагами, у которых есть необычные способности. Однако и сам герой не так-то прост – он умеет растягивать свое тело как резину, и эта способность не раз спасала ему жизнь. Надеемся, что на этот раз создатели сериала не упадут в грязь лицом, иначе об экранизациях аниме в дальнейшем просто придется забыть.