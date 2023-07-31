На YouTube появился дебютный трейлер второго сезона сериала «Локи» про скандинавского бога обмана с Томом Хиддлстоном в главной роли.

Премьера новых эпизодов «Локи» состоится 6 октября. Во втором сезоне Том Хиддлстон вернется к главной роли, также Оуэн Уилсон и София Димартино появятся в проекте. К касту присоединится актер оскароносного фильма «Все и везде сразу» Джонатан Ке Кван. В трейлере показали, как главный герой спонтанно перемещается во времени. Во втором сезоне «Локи» протагонисту и его помощникам придется разобраться с этой проблемой.

Джонатан Мэйджорс, как ожидается, также появится во втором сезоне в качестве одного из вариантов злодея Канга Завоевателя из первого сезона. Актер был арестован 25 марта по обвинению в мошенничестве. Он также обвиняется в домашнем насилии и в настоящее время ожидает судебного слушания в июне — сам Мейджорс отвергает обвинения.