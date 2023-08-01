«Благие знамения», второй сезон: расписание выхода, обзор, о чем шоу

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28 июля вышел второй сезон «Благих знамений» на Amazon. Продолжение высоко оценили: на Rotten Tomatoes у него 87 процентов свежести от критиков и 98 — от зрителей. Чем так хорош сериал?

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«Благие знамения»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Prime Video. Русского дубляжа нет, зато субтитры на месте. Во втором сезоне шесть серий — все они вышли одновременно 28 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime Video UK. Права на видео принадлежат Amazon.

О чём сериал «Благие знамения»

«Благие знамения» рассказывают об ангеле Азирафеле и демоне Кроули, которые живут на Земле. Когда-то они творили добро и зло ради поддержания баланса, но затем крепко сдружились и забыли о проделках. Герои веками слушали земную музыку, вкушали еду, напивались и радовались обычной жизни.

Увы, у Рая и Ада были планы на планету. Именно на Земле должен был появиться ребёнок Сатаны, который уничтожит всё живое и начнёт грандиозную войну света и тьмы. Проблема в том, что герои не хотят ни Апокалипсиса, ни сражений.

«Почему нельзя и дальше жить мирно?» — с этой мыслью Азирафель и демон Кроули вмешиваются в разрушительный план. Они влияют на Антихриста, пытаются переубедить обе стороны, творят отчаянные безумства. Вот только всё идёт не по плану: чего только стоит ребёнок Сатаны, которого Кроули банально теряет.

Сериал цеплял юмором, динамичностью и разнообразием. Таймер на фоне отсчитывал время до конца света, в сюжет вводили ярких персонажей вроде ведьмы с книгой предсказаний, в предыстории умело раскрывали сложные отношения Азирафеля и Кроули. Этого хватило, чтобы «Благие знамения» получили высокие оценки и стали хитом.

Зря второй сезон считали лишним

К продолжению относились со скепсисом. Всё же первый сезон основан на культовом романе Нила Геймана и Терри Пратчетта. BBC даже поставила «Благие знамения» на 68-е место в списке лучших книг в истории.

В этот раз авторы отталкивались от идей Геймана для следующей книги, которая так и не вышла. Чувствуется, что новой истории не хватает лоска, цельности и размаха — зато уюта и бесподобного юмора стало больше. Поэтому второй сезон пробуждает прежние эмоции: перед нами всё та же наивная философская сказка о дружбе и истинном добре.

Продолжение крутится вокруг архангела Гавриила. Раньше он олицетворял беспринципность Рая, а теперь потерял память, сбежал с небес и пришёл в книжный магазин Азирафеля. Что с ним случилось? Это загадка, над которой герои будут ломать голову. Проблема в том, что ангелы и демоны гоняются за Гавриилом, а вся эта безумная история как-то связана с новым Апокалипсисом.

Периодически основной сюжет отвлекается на предысторию героев. За что Кроули низвергли с небес? Как Азирафель впервые усомнился в ангелах? Что объединило героев? Ждите максимально душевные и уморительные ответы.

Правда, религиозным зрителям не стоит смотреть «Благие знамения». Помните библейскую историю Иовы, которого ради проверки веры лишили детей, овец и хозяйства? В сериале эти испытания вспоминают в самой нелепой и гиперболизированной форме. Смешно до слёз, но кого-то такой юмор разозлит.

В остальном история прекрасна. В ней авторы предлагают думать головой и не слушать устаревших авторитетов, убеждают верить в добро и указывают на недостатки, которые людям стоит исправить. Всё это делают без банальных нравоучений — в «Благих знамениях» более изысканный подход.

Идеальная актёрская игра

Главные звёзды сериала — Майкл Шин (Азирафель) и Дэвид Теннант (Кроули). Они и раньше зажигали, но теперь выдают актёрскую игру запредельного уровня. Взять хотя бы эпизоды, когда герои впервые обсуждают проблему архангела Гавриила. Ох уж это невинное лицо Майкла Шина — от него с ума сходишь!

Когда Азирафель принимает извинения демонического друга, блистает уже Теннант. Он выдаёт простой, но настолько уморительный танец, что от смеха не удержаться.

На подобном взаимодействии построен весь сериал. Актёры вытягивают даже посредственные шутки и выжимают из каждой ситуации максимум. Смотреть на этих ребят можно вечно.

Также во втором сезоне уделили больше времени Гавриилу, которого играет Джон Хэмм («Безумцы», «Чёрное зеркало»). Он блестяще отыгрывает чистый лист: ничего не помнит, искренне восторгается мелочами и делает наивные выводы о природе вещей. «Обычно всё заканчивается хорошо — пять минут назад мне было холодно, а теперь я укрыт пледом».

«Благие знамения»: стоит смотреть?