15 лучших сериалов августа

В новом месяце телезрителей ждет эскапизм на самый разнообразный вкус. Любителям мрачных и мистических историй стоит обратить внимание на российские сериалы «Замаячный» и «Последователи», а также на австралийскую драму от режиссера «Плача» и детектив от создателей культового «ОА». Для ценителей мультипликации на экраны выходят сразу два проекта от создателей «Рика и Морти», а также спин-офф легендарного «Времени приключений». Фанатов блокбастеров и экшена порадуют новое шоу по «Звездным войнам» и продолжение «Вторжения». Лучшие сериалы августа — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Замаячный»

Снятый по мотивам книги Ильи Бушмина «Ничейная земля» детектив расскажет о поисках маньяка в поселке Замаячный. Первые убийства в этом месте произошли в 1990-м, а спустя 11 лет маньяк вернулся — и теперь задача вычислить его ложится на людей, десятилетие назад потерявших своих близких. Главные роли в сериале исполнили Алексей Бардуков, Татьяна Чердынцева и Кирилл Жандаров. Режиссером выступил Андрей Либенсон («Агеев», «Ночной режим»).

В мини-сериал войдут восемь серий, премьера — 1 августа на Kion

«Псы резервации» / Reservation Dogs

Третий сезон драмеди от Тайки Вайтити про юных коренных американцев из бедной резервации. Родная деревня главных персонажей поначалу выглядит местом крайне депрессивным, но при более глубоком изучении оказывается хранилищем древних секретов — здесь живут и призраки прошлого, и лесные духи. Но самыми обаятельными персонажами из сезона в сезон остаются обычные деревенские жители.

В новый сезон войдут десять эпизодов, премьера — 2 августа на Hulu

«Последователи»

Отчаявшись завести ребенка, молодожены Андрей и Вера обращаются за помощью к целителю по имени отец Афанасий. Вера чудесным образом беременеет, однако оказывается под влиянием жуткого разрушительного культа. Андрею предстоит спасти семью и освободить жену. Режиссером выступил Гамлет Дульян («Мы»), в шоу снялись Виктор Добронравов, Марина Александрова, Ольга Тумайкина и Юрий Быков.

В первый сезон войдут шесть серий, премьера — 3 августа на Premier

«Потерянные цветы Элис Харт» / The Lost Flowers of Alice Hart

Основанная на книге Холли Рингланд драма расскажет о взрослении австралийки из неблагополучной семьи, которая переезжает на цветочную ферму к своей бабушке. Уже во взрослом возрасте героиня узнает мрачные тайны своей семьи, из-за которых ей приходится бороться за собственную жизнь. Режиссером выступил Глендин Айвин («Плач», «История семьи Блум»). В главных ролях — Алисия Дебнем-Кери и Сигурни Уивер.

В мини-сериал войдут семь эпизодов, премьера — 4 августа на Amazon Prime Video

«Время побеждать: Расцвет династии “Лейкерс”» / Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Продолжение сериала Адама Маккея («Не смотрите наверх», «Игра на понижение», «Наследники») о «Лос-Анджелес Лейкерс», самой яркой команде в истории баскетбола, которая, впрочем, здесь выступает скорее проводником по эффектному историческому периоду, чем гвоздем программы. В главных ролях — Джон Си Райли и Куинси Исайя.

Второй сезон будет состоять из семи эпизодов, премьера — 7 августа на Max

«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building

Третий сезон комедии от звездного Стива Мартина («Придурок», «Розовая пантера»), который играет в здесь одну из главных ролей, рассказывает о трио соседей (Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт), решивших создать собственный криминальный подкаст после таинственного конца еще одного жильца. В новом сезоне герои расследуют неожиданную кончину актера на сцене во время премьеры спектакля.

Третий сезон будет состоять из десяти серий, первые две выйдут 8 августа на Hulu

«Странная планета» / Strange Planet

Создатель «Рика и Морти» и «Сообщества» Дэн Хармон объединился с художником Натаном Пайлом для экранизации веб-комиксов последнего. Действие «Странной планеты» разворачивается на далекой планете, населенной голубыми антропоморфными существами, чья жизнь не сильно отличается от нашей. Роли, в частности, озвучивали Дэнни Пуди и Седрик Ярбро.

В мультсериал войдут десять серий, премьера — 9 августа на Apple TV+

«Настоящий рэп» / Rap Sh!t

Продолжение экспериментирующего с форматом (многие сцены здесь сняты на телефоны, словно это записи трансляций) шоу о двух подругах, которые создают хип-хоп-дуэт и пытаются пробиться в большой шоу-бизнес. Шоураннеркой выступила создательница «Белой вороны» Исса Рэй, в главных ролях — Виктория Ричардс и Ния Бренея.

Второй сезон будет насчитывать восемь эпизодов, первый выйдет 10 августа на Max

«Обезболивающее» / Painkiller

Драма об опиоидном кризисе в США, отчасти основанная на книге Барри Майера «Обезболивающее» и статье «Семья, построившая империю боли», опубликованной в журнале New Yorker в 2017-м. В центре сюжета — расследование деятельности частной фармацевтической компании Purdue Pharma. В главных ролях — Узо Адуба и Мэттью Бродерик. Режиссером выступил Питер Берг («Хэнкок»).

В мини-сериал войдут шесть эпизодов, премьера — 10 августа на Netflix

«Миллиарды» / Billions

Финальный сезон предшественника «Наследников» и «Индустрии», рассказывающего о столкновении хедж-фондов с американской правовой системой. В центре сюжета «Миллиардов» — эксцентричный бизнесмен Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис), глава хедж-фонда Axe Capital, который в погоне за деньгами не брезгует преступать закон. Льюис отказался от ведущей роли в шоу еще после пятого сезона, однако в грандиозном финале, судя по трейлеру, появится вновь. Также к своим ролям вернутся Кори Столл и Пол Джаматти.

Завершающая часть «Миллиардов» будет состоять из 12 серий, первая выйдет 13 августа на Showtime

«Обратная сторона Земли» / Solar Opposites

Созданный Джастином Ройландом отпрыск «Рика и Морти» рассказывает о безумно милых (а также абсолютно безразличных к человеческой жизни и земным моральным нормам) инопланетянах, обитающих на Земле. Мультипликационная комедия возвращается с четвертым сезоном.

В новую часть войдут 12 серий, премьера — 14 августа на Hulu

«Вторжение» / Invasion

Продолжение экшен-сериала о вторжении инопланетян на Землю, действие которого разворачивается во всех уголках планеты. Создателями выступили Саймон Кинберг (сценарист серии фильмов «Люди Икс», «Мистера и миссис Смит» и уймы других блокбастеров) и Дэвид Вайл («Охотники», «Одиночества»).

Премьера второго сезона — 23 августа на Apple TV+

«Асока» / Star Wars: Ahsoka

В сериал войдут восемь эпизодов, премьера — 23 августа на Disney+

«Убийство на краю света» / A Murder at the End of the World

Новый проект от работавших над культовым шоу «OA» Брит Марлинг и Зала Батманглиджа (оба выступили режиссерами, а Марлинг также сыграла одну из ролей) — история об убийстве, произошедшем в особняке миллиардера. В главных ролях Элис Брага, Джермейн Флауер и Джоан Чен.

В сериал войдут семь эпизодов, премьера — 29 августа на Hulu

«Время приключений: Фионна и Кейк» / Adventure Time: Fionna and Cake

Спин-офф популярного мультсериала «Время приключений», действие которого разворачивается в уже известной поклонникам альтернативной вселенной, в которой главными героями выступают не Финн и его говорящий пес Джейк, а воительница Фионна и ее кошка-подруга Кейк.