Фэнтези из "Короля и Шута" может получить продолжение, скоро выйдет спецэпизод
7 августа, в день рождения Михаила Горшенёва, "Кинопоиск" выпустит специальный эпизод своего сериала "Король и Шут".
Его основой станет фэнтезийная сюжетная линия, которая проходит через весь сериал. Её смонтируют в полноценный фильм.
Но этим содержимое серии исчерпываться не будет: кое-что создатели успешного проекта для неё досняли. В частности, происходящие события будет комментировать персонаж Кочерыжка (из песни "Внезапная голова"). Кроме того, появится сцена, в которой экс-фронтмен группы Андрей Князев ("Князь") вновь появится в камео - в роли барона, а продюсер Агата Нигровская впервые появится в образе баронессы. Плюс в саундтреке появится новая композиция - кавер певицы Ёлки на песню "Прыгну со скалы".
По мнению Князя, фэнтезийная составляющая сериала, в отличие от биографической, может получить развитие - ведь песен у "Короля и Шута" осталось много.