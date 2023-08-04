Фэнтези из "Короля и Шута" может получить продолжение

Но этим содержимое серии исчерпываться не будет: кое-что создатели успешного проекта для неё досняли. В частности, происходящие события будет комментировать персонаж Кочерыжка (из песни "Внезапная голова"). Кроме того, появится сцена, в которой экс-фронтмен группы Андрей Князев ("Князь") вновь появится в камео - в роли барона, а продюсер Агата Нигровская впервые появится в образе баронессы. Плюс в саундтреке появится новая композиция - кавер певицы Ёлки на песню "Прыгну со скалы".