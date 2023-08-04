Конлет Хилл заявил, что его персонаж заслуживал большего

Не утихают страсти вокруг сериала "Игра престолов", который завершился в 2019 году. Актер Конлет Хилл, который исполнил в этом сериале роль лорда Вариса, заявил, что разочарован финалом шоу.

© Кадр из сериала "Игра престолов"

Признание артиста прозвучало в интервью The Times. Конлет Хилл сказал, что недоволен тем обстоятельством, что его героя в финале казнили за поддержку Джона Сноу. Артист выразил мнение, что лорд Варис заслуживал большего.

Также Конлет Хилл предположил, что подход к развязке сериала у сценаристов и руководства HBO сильно отличался, в результате сами заключительные серии получились "скомканными".