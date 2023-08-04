Канделаки оценила Волкова в роли Серкана Болата

Сегодня главная сериальная тайна последних месяцев была раскрыта: ТНТ официально объявил, что в российской адаптации «Постучись в мою дверь» красавчика Серкана Болата сыграет 30-летний Никита Волков. Super, на минуточку, рассказывал об этом еще в начале июля.

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Директор телеканала Тина Канделаки, несколько часов понаблюдав за бурными обсуждениями в Сети, решила не отмалчиваться и прокомментировала эту новость.

«Наш Серкан Болат, он же в миру Никита Волков, красив, умен и невероятно обаятелен — настоящий мужчина мечты. Будучи очень хорошим драматическим артистом, он придал дополнительную сложность и загадочность образу Серкана», — поделилась она в своем телеграм-канале.

Чтобы найти Никиту, Тине и генеральному продюсеру компании «Медиаслово» Даниле Шарапову, ответственному за производство сериала, пришлось отсмотреть сотни, а то и тысячи кандидатов. Но все не зря: на профессиональный взгляд Тины, зрители, особенно зрительницы, будут от него без ума.