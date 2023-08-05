Сценарист сериала «Ведьмак» начал банить фанатов — его подловили на вранье
Сценарист Хавьер Грилло-Марксуах, работавший над сериалом «Ведьмак», не выдержал критики фанатов и начал их блокировать. Кроме того, мужчину поймали на лжи. Хавьер Грилло-Марксуах Хавьер пытался доказать, что читал оригинальные произведения Анджея Сапковского, однако смог доказать лишь обратное.
Во-первых, он неправильно написал имя Дийкстры. Во-вторых, сценарист описал якобы воссозданную по источнику сцену третьего сезона, хотя ее на самом деле нет в книгах. Этого нет в романе.
Пост только доказывает уровень вашей «подготовки». Теперь вы выглядите еще хуже, потому что вы даже не можете взять в руки книгу и проверить... Жалкое зрелище. Заглавное фото: «Ведьмак»