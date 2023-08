На Netflix вышел сериал о самых знаменитых сектах современности

Когда внутри культа наведен жесткий порядок, приходит пора подумать и о публичном имидже. Для этого сектантам необходимо привлекать внимание СМИ, но только самых сговорчивых, чтобы те не копали слишком глубоко. Еще выгоднее, когда пресса целиком переходит под контроль секты — Мун Сон Мен обеспечил «Церкви объединения» хорошие заголовки, купив информационное агентство United Press International, а также запустив газету The Washington Times, ставшую одной из самых влиятельных в консервативных кругах. «Храм народов» Джима Джонса, кроме собственной газеты, завел целый пиар-отдел, который тщательно следил за публичным образом лидера.

«Как стать вождем секты» — формальное продолжение вышедшего в 2021-м документального сериала Netflix «Как стать тираном» (How to Become a Tyrant), также озвученного Питером Динклейджем и рассказывавшего о крупнейших диктаторах конца XX и начала XXI веков, таких как Адольф Гитлер, Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн и северокорейская династия Кимов. Формат практического руководства, впрочем, обманчив — шоу делит повествование на шаги и тактики довольно условно, из-за чего даже неоднократно повторяется. При этом каждая серия все так же посвящена отдельной личности и его секте, будь то Мэнсон с «Семьей», Асахара с «Аум синрике» или Джим Джонс и его «Храм народов».