Режиссер русской версии «Постучись в мою дверь» поделился подробностями съемок

Режиссер российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Всеволод Аравин рассказал, что изменил характер некоторых персонажей в проекте. Об этом сообщает Super.

Аравин заявил, что шоураннеры сериала подбирали актерский состав без попыток «попасть в турецкий логотип». Более того, некоторые герои поставлены в противовес версиям из оригинала.

«Допустим, если один персонаж держится на нервяке, то наш наоборот. Если у турецких он слабый, то у нас сильный и так далее. Я переставлял эти грани», — поделился режиссер.

Аравин признался, что ему очень нравится российских актерский состав и их синергия. Она также раскрыл, что 127 девушек пробовались на роль главной героини — Саши (Эды Йылдыз в оригинале), и 88 парней прошли кастинг на Сергея (Серкана Болата). В итоге роли достались Лиане Гриба и Никите Волкову.