Российская адаптация «Постучись в мою дверь»: что известно о сериале

В России снимут ремейк турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Романтическая комедия стала хитом во многих странах, а о главных героях проекта — Эде и Серкане — говорил весь мир. В России намерены повторить успех и снять свою версию культовой истории. Что известно об отечественной адаптации и смогут ли российские актеры затмить турецких коллег — в материале «Вечерней Москвы».

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Постучались в российскую дверь

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Оригинальный сериал «Постучись в мою дверь» вышел на экраны в 2020 году. Его сюжет построен вокруг отношений между богатым бизнесменом Серканом Болатом (роль исполнил Керем Бюрсин) и бедной флористкой Эдой Йылдыз (Ханде Эрчел). Он — неприступный, бесчувственный робот, которому незнакомо сострадание и понимание. Она — целеустремленная, яркая и эмоциональная личность, которая привыкла добиваться всего сама.

Эту парочку полюбили сотни людей по всему миру. Так, право на показ сериала выкупили в 85 странах. А в России проект «Постучись в мою дверь» стал настоящим хитом, обогнав по просмотрам легендарный «Великолепный век».

В мае 2023 года стало известно о создании отечественной версии «Дверки». Ее авторы обещали сохранить основной сюжет, любовную линию и важные детали сериала. Также они сообщили, что углубят сюжет и интереснее покажут известную историю.

Русские Серкан и Эда

Вокруг нашумевшей новости ходило множество слухов. Фанаты франшизы гадали, кто исполнит главные роли? На роль русского Серкана пробовались Милош Бикович и Егор Крид. А за роль Эды Йылдыз боролась известный блогер Дина Саева, которая в итоге отказалась от участия в картине.

Недавно завеса тайны пала: главные роли исполнят Никита Волков и Лиана Гриба.

Никита Волков известен по сериалам «Трудные подростки» и «Пекарь и красавица». Особую популярность он заработал после премьеры сериала «Трудные подростки», где сыграл роль тренера неблагополучных детей. В российской версии «Постучись в мою дверь» его героя зовут Сергеем.

Его партнерша Лиана Гриба запомнилась российскому зрителю по сериалам «Ловец снов», «Монастырь» и «Триггер». Ее актерский дебют состоялся в 2017 году с короткой роли в сериале «Отцы». Крупными проектами актриса отметилась только в 2023 году. Она сыграла в таких картинах, как «Дорога к счастью» и «Дурная кровь». В российской адаптации турецкого сериала ее героиню зовут Александрой.

Не хуже оригинала

В беседе с «ВМ» режиссер российской адаптации «Постучись в мою дверь» Всеволод Аравин объяснил, почему стоит посмотреть ремейк.

— Русскую версию «Постучись в мою дверь» стоит увидеть, потому что знакомый сюжет будет показан в новой интерпретации. Полюбившаяся всем история будет рассказана другими авторами, режиссерской группой и актерами. Это как ходить на спектакли разных режиссеров по одной и той же пьесе — всегда разные впечатления, — пояснил он.

Аравин также рассказал, что подбор актеров занял очень много времени, но утвержденные герои соответствуют всем ожиданиям съемочной группы:

— Никита Волков — отличный актер. Сможет ли он стать секс-символом, конечно, лучше спрашивать у женщин после выхода сериала. Но я с уверенностью могу сказать, что он очень сильный актер, который обладает хорошей фактурой.

Как выяснилось, среди сотен женщин, которые пробовались на роль русской Эды, было очень сложно выбрать подходящую.