Российская адаптация «Постучись в мою дверь»: что известно о сериале и кто сыграет главные роли
В России снимут ремейк турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Романтическая комедия стала хитом во многих странах, а о главных героях проекта — Эде и Серкане — говорил весь мир. В России намерены повторить успех и снять свою версию культовой истории. Что известно об отечественной адаптации и смогут ли российские актеры затмить турецких коллег — в материале «Вечерней Москвы».
Постучались в российскую дверь
Оригинальный сериал «Постучись в мою дверь» вышел на экраны в 2020 году. Его сюжет построен вокруг отношений между богатым бизнесменом Серканом Болатом (роль исполнил Керем Бюрсин) и бедной флористкой Эдой Йылдыз (Ханде Эрчел). Он — неприступный, бесчувственный робот, которому незнакомо сострадание и понимание. Она — целеустремленная, яркая и эмоциональная личность, которая привыкла добиваться всего сама.
Эту парочку полюбили сотни людей по всему миру. Так, право на показ сериала выкупили в 85 странах. А в России проект «Постучись в мою дверь» стал настоящим хитом, обогнав по просмотрам легендарный «Великолепный век».
В мае 2023 года стало известно о создании отечественной версии «Дверки». Ее авторы обещали сохранить основной сюжет, любовную линию и важные детали сериала. Также они сообщили, что углубят сюжет и интереснее покажут известную историю.
Русские Серкан и Эда
Вокруг нашумевшей новости ходило множество слухов. Фанаты франшизы гадали, кто исполнит главные роли? На роль русского Серкана пробовались Милош Бикович и Егор Крид. А за роль Эды Йылдыз боролась известный блогер Дина Саева, которая в итоге отказалась от участия в картине.
Недавно завеса тайны пала: главные роли исполнят Никита Волков и Лиана Гриба.
Никита Волков известен по сериалам «Трудные подростки» и «Пекарь и красавица». Особую популярность он заработал после премьеры сериала «Трудные подростки», где сыграл роль тренера неблагополучных детей. В российской версии «Постучись в мою дверь» его героя зовут Сергеем.
Его партнерша Лиана Гриба запомнилась российскому зрителю по сериалам «Ловец снов», «Монастырь» и «Триггер». Ее актерский дебют состоялся в 2017 году с короткой роли в сериале «Отцы». Крупными проектами актриса отметилась только в 2023 году. Она сыграла в таких картинах, как «Дорога к счастью» и «Дурная кровь». В российской адаптации турецкого сериала ее героиню зовут Александрой.
Не хуже оригинала
В беседе с «ВМ» режиссер российской адаптации «Постучись в мою дверь» Всеволод Аравин объяснил, почему стоит посмотреть ремейк.
— Русскую версию «Постучись в мою дверь» стоит увидеть, потому что знакомый сюжет будет показан в новой интерпретации. Полюбившаяся всем история будет рассказана другими авторами, режиссерской группой и актерами. Это как ходить на спектакли разных режиссеров по одной и той же пьесе — всегда разные впечатления, — пояснил он.
Аравин также рассказал, что подбор актеров занял очень много времени, но утвержденные герои соответствуют всем ожиданиям съемочной группы:
— Никита Волков — отличный актер. Сможет ли он стать секс-символом, конечно, лучше спрашивать у женщин после выхода сериала. Но я с уверенностью могу сказать, что он очень сильный актер, который обладает хорошей фактурой.
Как выяснилось, среди сотен женщин, которые пробовались на роль русской Эды, было очень сложно выбрать подходящую.
— Лиана очень хорошая актриса. У нее очень хорошая человеческая фактура и органика. У нас было 127 претендентов на эту роль, выбирать было сложно. Выбор пал именно на Лиану. Она была хороша как персонаж, — заключил Аравин.