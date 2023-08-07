Популярность турецких сериалов в России привела к резкому росту пиратства

Пиратские сервисы начали борьбу с онлайн-кинотеатрами в сфере турецких сериалов. Как сообщают «Ведомости», за последние полгода в реестр интернет-ресурсов, созданный в рамках антипиратского меморандума, было внесено около 2,7 млн веб-страниц с нелегальными копиями турецких сериалов.

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Медиа-коммуникационный союз отметил, что этот показатель в 3,2 раза превышает данные за первое полугодие 2022 года и в 27 раз – за первое полугодие 2021-го. При этом общее количество пиратских ссылок по контенту в реестре снизилось с конца первого полугодия 2022 года на 26,5% — до 19,7 млн страниц.

Рост числа заблокированных ссылок на пиратские ресурсы связан с растущей популярностью турецких сериалов в России. По статистике Mediascope, с января 2022-го по январь 2023-го информацию о них через поисковые запросы искали больше 21 млн россиян старше 12 лет. Самыми популярными оказались сериалы «Великолепный век» (100,3 млн запросов), «Постучись в мою дверь» (83,2 млн запросов) и «Ветреный» (49,8 млн запросов).