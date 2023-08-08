На ТНТ покажут сериал «Телохранители» о челябинских боксерах

«21 августа на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала „Телохранители“ Comedy Club Production. Это история о простых челябинских боксерах, которые по воле случая становятся телохранителями скандального столичного адвоката и попадают в мир искушений и опасностей гламурной Москвы наших дней», — сообщается в релизе канала ТНТ.

По сюжету сериала, три боксера из Челябинска, которых зовут Юрок, Ящер и Туча, перед чемпионатом мира решают заработать на турнире по боям в Москве. Тренер, узнав о нарушении, выгоняет их из сборной. В этот вечер герои ввязываются в конфликт с охраной знаменитого столичного адвоката, после чего вынуждены стать его телохранителями. Теперь парней из сурового Челябинска ждут стрельба, погони, угрозы врагов. А еще комедийные столкновения с непривычным бытом и поведением богатых москвичей.